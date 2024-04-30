如何看待新光金和台新金合併？金管會說話了

對於新光金控董事會上周五通過研議與台新金合併研究的可行性，金管會說話了。金管會今日在例行記者會上應媒體提問指出，當前最重視的就是新光金為人壽增資所辦理的現金增資案能順利完成，「其他（指合併案）則不作個案評論。」

金管會銀行局副局長童政彰和保險局副局長蔡火炎今天口徑一致的回應，對此外界解讀，應和金管會主委黃天牧不續任，而新任主委彭金隆對此案的意向尚不得而知有關，時值金管會處於新舊任主委交接的過渡時期，官員們對於敏感問題的答覆也格外小心。

對於新壽增資案的完成，蔡火炎指出，已在4月23日發出裁處書，從24日起一個月之內，新壽要再向保險局提出改善計畫；至於銀行局方面，則要求新光金在二個月內提出改善計畫，之所以比起保險局多給一個月的寬限期，銀行局副局長童政彰說明，主要在於金控涉及的管理面向更為廣泛，所需作業時間也較多。

童政彰強調，現階段監理機關對於新光金的監理重點在於順利完成現金增資，當被問及如何解讀合併案的推動，他則表示並不在監理機關現階段的關注重點。童政彰說，對任何議案，金控的董事都要盡最大的善良管理人責任來檢視，但監理機關不可能逐案評論，現階段最大的重點，是要求完成增資這個對壽險子公司應盡的法定義務。

由於新光金辦理現金增資125億，至少要等6月14日股東會之後才能正式執行，因此RBC要在6月底之前增至200%，恐無法寄望該增資案；對此蔡火炎則預留空間指出，會看新壽在5月24日之前所提出的改善計畫，保險局將再和新壽溝通合理的改善期間，現階段的重點就是儘速完成增資。

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