報稅季資金需求增 國泰人壽推「超樹貸3」優惠利率2.5%

5月報稅季來臨，因應民眾短期資金周轉需求，國泰人壽即日起推出「超樹貸3」保單借款利率優惠活動，提供手續便利、彈性的借款方式，且無需審核、不綁約，只要保單要保人擁有可借款(具有保單價值準備金)的新台幣保單即可申辦。即日起至7/1止，只要申辦保單借款，符合資格皆享有優惠利率2.5%。

國泰人壽表示，2023年推出的「超樹貸」保單借款利率優惠，活動期間內申請件數逾8.1萬件；當年底再推出「超樹貸2」優惠方案，活動期間兩個月內總申請件數突破8.9萬件，廣受客戶好評。因應報稅季短期資金周轉需求，國泰人壽再推出「超樹貸3」保單借款優惠專案，提供全管道2.5%優惠利率，保戶可透過服務中心櫃檯、ATM以及線上管道借款。即日起至7月1日止，透過便利的保單借款服務，保戶可用最優惠的方式讓資金迅速到位，緩解民眾報稅季資金壓力。

零接觸「線上借款」：只要加入國泰人壽會員、申請網路服務資格，便可透過國泰人壽APP或官網會員專區進行保單借款。流程簡便易懂、撥款快速又無需手續費，同時全程自行操作達到最高隱密性，帶給保戶絕佳的操作體驗。

「CVX遠距視訊服務平台」由服務人員遠距協助辦理，亦享有優惠利率。

實體管道「國泰人壽服務櫃台」、「ATM機台」借款：若保戶不習慣自行操作手機服務，採用實體管道辦理保單借款，同樣可享優惠利率。

國泰人壽「超樹貸3」保單借款利率優惠活動，申請期間自4月30日起至7月1日止，優惠期間借款且超過專案開始前餘額的部分，即享有2.5%優惠利率至7月10日止，7月11日後則恢復各保單之原借款利率計算，例如：4/29前已借款30萬元，4/30後(至7/1止)再以國泰人壽APP借20萬，則20萬可享有2.5%優惠利率至7/10。

國泰人壽提醒保戶，專案期間越早借款即可享有越長優惠利率期間，然借款同時仍須留意，保單借款以保單提供之保障為抵押，故適用情境主要為短期資金需求，不適合用來長期理財。

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