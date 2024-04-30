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台新銀刷卡繳稅 最高分12期0利率低門檻、新戶獨享10%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行指出，有房族繳房屋稅，首推街口聯名卡，使用街口支付APP綁定街口聯名卡，周三繳「房屋稅」最高回饋2%街口幣。與新聞無關，圖／台新銀行提供
台新銀行指出，有房族繳房屋稅，首推街口聯名卡，使用街口支付APP綁定街口聯名卡，周三繳「房屋稅」最高回饋2%街口幣。與新聞無關，圖／台新銀行提供

5月繳稅季即將到來，想靈活運用資金，不妨選擇信用卡繳納！刷台新信用卡繳納綜所稅及房屋稅，除免收手續費之外，滿額再享最高分12期0利率，小額繳稅滿1千元，也可享分12、18期3.88%優惠利率。即日起至5月17日，新戶透過指定連結申辦台新信用卡，並在5月31日前任刷一筆綜所稅/房屋稅，且於6月30日前新增消費滿額，享最高10%現金回饋。

台新銀行指出，有房族繳房屋稅，首推街口聯名卡，使用街口支付APP綁定街口聯名卡，周三繳「房屋稅」最高回饋2%街口幣；使用悠遊付APP綁定台新銀行信用卡，贈最高600元現金回饋券，加碼再抽繳稅金額等值之悠遊付回饋金！

另外，透過台新行動銀行APP刷台新信用卡繳「綜所稅」，享 2% LINE POINTS (上限100點，限量400名)，再加抽稅單金額50% LINE POINTS(上限5,000點，限量5名)。至Richart Life APP領取指定優惠券，刷台新信用卡繳納「綜所稅或房屋稅」，再抽台新Point 1萬點(1點=1元，可折抵信用卡帳單，限量5名)。台新銀行持續提供多元支付方案，讓卡友擁有彈性的繳稅選擇。

台新銀行提醒，持卡人可先檢視信用卡額度並進行稅額試算，選擇一次付清者可先申請「臨時額度」調整，若要分期付款，則需「永久調額」，只須備妥相關財力證明，透過官網或是撥打客服專線即可申請。卡友繳完稅款後，若仍覺得付款壓力沉重，可再申請帳單分期，減輕負擔。

信用卡 台新 房屋稅

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