臺銀主辦嘉聯益34億元聯貸案 超額認購1.5倍

臺灣銀行統籌主辦嘉聯益科技股份有限公司5年期新台幣（下同）34億元永續連結聯合授信案，已於4月30日完成簽約。

本聯合授信案主要用途係償還金融機構負債暨充實中期營運週轉金，由臺灣銀行統籌主辦暨擔任管理銀行，並邀集中國信託、土地銀行、臺灣企銀、凱基銀行、兆豐銀行及遠東銀行等7家金融同業參與，原擬籌組32億元，在金融業踴躍參貸下，超額認購150%達48億元，最終以34億元結案，充分顯示金融同業對嘉聯益營運理念及發展策略給予支持與肯定。本聯合授信案設計將溫室氣體碳排放及廢水回收率等永續連結指標納入聯貸條件，依嘉聯益永續報告書所列相關表現，給予相應的利率減碼，以實際行動支持嘉聯益遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。

嘉聯益為華新科技集團旗下軟板廠，主要從事各類軟性印刷電路板之生產與銷售，產品應用涵蓋手機、筆電、平板電腦、液晶顯示器及消費型電子產品等，銷售對象多為國內外知名大廠，近期積極導入SmartFactory系統，數據化管理生產實績，持續強化高階製程技術，導入系統化品質控管能力，提高產品良率，創造客戶與公司雙贏，並與上中下游供應商和客戶進行策略聯盟，布局先進材料確保技術優勢，建立綠色供應鏈，積極配合客戶快速開發新產品、新製程來提升市場占有率。

臺銀表示，藉由本聯合授信案，與企業以協力合作模式落實ESG永續作為，對環境、經濟及社會，產生正面影響，形成正向循環，讓銀行及企業攜手落實環境保護，共創綠色永續價值。臺灣銀行秉持永續穩健的經營理念，整合集團資源，憑藉金融團隊的專業能力，掌握客戶需求，提供企業全方位、多角化及專業貼心的聯貸金融服務，並積極配合政府永續發展政策，於聯貸案件鼓勵企業落實ESG精神。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）聯貸統計，2023年臺銀於台灣聯貸市場擔任統籌主辦行（Mandated Lead Arranger, MLA）及額度分銷行（Bookrunner）排名蟬聯雙料冠軍，並榮獲亞太區貸款市場公會（Asia Pacific Loan Market Association, APLMA）評選為「111年臺灣年度最佳聯貸銀行」，臺灣銀行將持續以國家級領導銀行的角色，引領台灣聯貸市場往前邁進。

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