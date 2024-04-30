櫃買業績發表會5月登場 穩懋大樹與茂達打頭陣
櫃買中心今天表示，配合上櫃公司今年第1季及興櫃公司2023年財報陸續公告，為利投資人瞭解上櫃及興櫃公司最新財務及業務資訊，規劃於5月舉辦一系列「櫃買市場業績發表會」，共邀請21家上櫃及興櫃公司參與。
為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，本系列業績發表會安排特色產業等多樣化主題，各場主題分別為5月17日「富櫃200」與會公司有穩懋、大樹、茂達。
5月21日「電子科技」與會公司有精測、日揚、普萊德；5月22日「半導體」與會公司有意德士、濾能、科嶠。
5月23日「雲端科技」與會公司有宏碁資訊、邑錡、安碁資訊；5月27日「電子零組件」與會公司有信昌電、川寶、崇越電。
5月28日「興櫃新星」與會公司有生合、暉盛、光焱科技；5月29日「生技醫療」與會公司有佑全、樂斯科及國邑*。
櫃買中心指出，櫃買市場業績發表會是上櫃、興櫃公司與投資人間互動平台，公司除提供投資人更即時多元的產業發展動態或營運資訊，藉此說明公司經營方向、目標與願景，業績發表會更提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司資訊揭露透明度。
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