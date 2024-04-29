日圓回神亞幣穩住陣腳 新台幣貶轉升收32.558元

金管會訂定的金融業運用人工智慧（AI）指引即將上路，多數金融業者認為指引讓未來AI技術的應用，尤其是運用生成式AI更有依循方向，但業者心中也有疑慮，希望指引的訂定能更有彈性，業者也向金管會反映最擔心的三件事。

2024-04-29 17:55