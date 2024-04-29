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國泰人壽走路公益活動邁入第3屆 累積減排1.3萬噸

中央社／ 台北29日電

國泰人壽響應永續金融，舉辦第3屆公益活動「步步攻億走」，今年訂下600億步目標，允諾達標後提供新台幣700萬元基金，支持發展綠電農業共生及偏鄉社區地方創生推動。前兩屆合計共吸引38.5萬人參加，累積超過924億個步伐，換算後約減少1.3萬噸碳排放。

國泰人壽2022年開始，舉辦健康走路與社會公益結合的「步步攻億走」活動，今年邁入第3屆，期許大眾更關心身體健康外，也連結國泰金控的「氣候、健康、培力」3大永續金融議題。

國壽今天發布新聞稿指出，今年訂下600億步目標，允諾達標後將提供700萬元基金，支持發展綠電農業共生及偏鄉社區地方創生推動；除國泰金控與旗下子公司響應，更首度邀請國泰地產集團，以及合作的團險企業客戶參與活動。

國壽表示，前兩屆累計已投入1270萬元資金，與澎湖花嶼國小、屏東瑪家鄉部落、花東地區多所國小足球隊合作，協助多項偏鄉永續支持計劃，而今年將投入綠色能源及偏鄉發展2項議題的公益行動。

國壽指出，規劃在屏東的溫室園區建置綠電設備，將綠能收益用於復育瀕危植物，並結合校園生態教育推廣；其次是與國立台灣海洋大學合作USR（大學社會責任）貢寮地方創生計劃，聯手支持在地農特產品研發與觀光旅遊規劃，帶動地方產業經濟發展。

國壽說明，前兩屆活動期間，吸引38.5萬人參加，累積超過924億個步伐，若以減少碳排放計算，換算後共減少1.3萬噸碳排放，約為34座大安森林公園整年吸收的二氧化碳。

偏鄉 國壽 國泰人壽

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