快訊

震驚！ 台積電延後中科二期建廠 管理局證實延至年底交地

台南市正副議長賄選案 議長邱莉莉等10被告均獲判無罪

日央行出手了？日圓走勢貶破160大關轉為暴衝 出現干預跡象

國泰人壽「步步攻億走」5月1日開跑 挺偏鄉與永續發展

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰人壽年度公益盛事「步步攻億走」再度啟動，號召全民響應健康走路；今年國壽訂下600億步的目標，允諾達標後將提供700萬元基金，支持發展綠電農業共生及偏鄉社區地方創生推動。本次活動除國泰金控與旗下子公司響應，更首度邀請國泰地產集團，以及合作的團險企業客戶參與活動，走出健康的同時一起關懷社會弱勢，力挺環境永續作為。

國泰人壽表示，「步步攻億走」的起心動念，是以日常走路結合公益永續，將每個步伐賦予意義。前兩屆活動順利達標後，國壽累計已投入1,270萬元資金，與澎湖花嶼國小、屏東瑪家鄉部落、花東地區多所國小足球隊合作，展開多項偏鄉的永續支持計劃。而今年國壽將投入「綠色能源」及「偏鄉發展」2項議題的公益行動。

首先，國泰人壽規劃在屏東的溫室園區建置綠電設備，並將綠能收益用於復育瀕危植物；並且結合校園生態教育推廣，喚起社會大眾對生物多樣性的永續議題重視。其次是與國立台灣海洋大學合作USR（University Social Responsibility，大學社會責任）貢寮地方創生計劃，聯手海洋大學USR團隊，支持在地農特產品研發與觀光旅遊規劃，帶動地方產業經濟發展。

國泰人壽於2022年邁入60周年之際，首次推出「步步攻億走」活動，將健康走路與社會公益結合，期許大眾更關心身體健康，並連結「氣候」、「健康」、「培力」三大議題，獲得廣大回響。前兩屆活動期間，吸引38.5萬人參加，累積超過924億個步伐，相當於步行台灣68,000圈（以成人平均每步伐0.7m計算）；若以減少碳排放計算，換算後共減少1.3萬噸碳排放，約為34座大安森林公園整年吸收的二氧化碳。

第3屆的「步步攻億走」活動，將從5月1日進行至6月30日，期間內只要下載國泰人壽App、加入「FitBack健康吧」健康計劃，完成綁定App或穿戴式裝置，最後上傳步數紀錄，即可登錄活動。民眾還可相揪2~5人組隊走路，共同響應公益行動，在達成目標後可獲得抽Apple Watch的機會。

延伸閱讀

防癌險給付 納入新型療法

鴻海擴大綠電布局 注資開鴻能源上限10億元

520卸任在即！經長王美花談風電 4個字向蔡總統訴苦

台南光電全國第一 綠議員怒：為台灣犧牲卻背汙名「莫名其妙」

相關新聞

華南多元投入 ESG 用心公益共創美好未來

華南銀行（2880）長期投入社會公益，持續深化 ESG 永續治理理念，今年再度攜手台灣優質生命協會共同舉辦「讓愛發光、讓...

百萬留學費這樣付超省 信用卡3.1%回饋可拿1.5萬

留學生看過來，面對海外高額學費，許多人過去都只知道用匯款方式繳納，然而，隨著無現金化的支付方式日益盛行，越來越多精打細算...

百萬留學費 刷卡可省下近千元的匯費

面對海外高額學費，許多人過去都只知道用匯款方式繳納，然而，隨著無現金化的支付方式日益盛行，銀行業者表示越來越多精打細算的...

台股近日一度崩跌 4月 CCI 降至63.37點為一年來新低

中央大學台灣經濟發展研究中心29日公布4月消費者信心指數 (CCI) 總指數為63.37點，較上月一口氣下滑10.14點...

將來銀行策略吸睛 財管開業首月客戶迅速突破萬名

純網銀將來銀行NEXT BANK3月推出財富管理業務，而台股4月上沖下洗高達1600點，也推助將來銀行財富管理業務開業1...

美國利率轉折階段 跨國投資平衡型基金表現亮眼

今(2024)年市場持續壟罩在聯準會政策動向議題，在維持高利率期間，股債資產分別持續發揮評價面上修及高殖利率題材，創造股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。