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百萬留學費這樣付超省 信用卡3.1%回饋可拿1.5萬

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國外繳學費密技曝光，刷對兆豐信用卡，精省匯款郵電費匯費，還能回饋最高3.1%。圖/兆豐銀行提供
國外繳學費密技曝光，刷對兆豐信用卡，精省匯款郵電費匯費，還能回饋最高3.1%。圖/兆豐銀行提供

留學生看過來，面對海外高額學費，許多人過去都只知道用匯款方式繳納，然而，隨著無現金化的支付方式日益盛行，越來越多精打細算的民眾會用刷信用卡的方式來繳交國外學費，一來可省下動輒近千元的匯款郵電費及匯費，二來還可獲得信用卡本身提供的現金回饋或是紅利點數，有些信用卡提供高額的海外消費回饋，例如3.1%現金回饋，對留學生和家長來說，是另一種選擇。

以兆豐銀行為例，有海外神卡美名的「利多御璽卡 」最高3.1%現金回饋，其中3%回饋無上限，今年6月底前登錄還能再獲0.1%加碼（每期上限500元），由於回饋比例高，因此即便扣除海外交易手續費1.5%，都還有最高1.6%的回饋水準。

以繳納等值新台幣100萬元學費為例，等於可以獲得超過1.5萬元的回饋。

另外像是兆豐保費神卡「Mega One」也提供海外消費最高3%回饋，其中2.88%回饋無上限，今年6月底前登錄又可加碼0.12%（每月上限500元 ） 。

其他像是頂級卡等級的世界卡與無限卡，海外也有最高2.5%回饋（其中1.5%回饋無上限，1%每月上限2,000元），對於動輒須繳納數十萬元、甚至破百萬元海外高額學費的留學生父母來說，不無小補。

根據兆豐銀行統計，去年刷卡繳交國外學費前十大客戶，不僅平均金額高達新台幣110萬元，且只有一筆選擇分期付款，其他都選擇一次全額繳清，最特別的是，民眾並非只會持頂級卡來繳交國外學費 ，也有卡友會選擇主攻海外現金回饋的「利多御璽卡」繳納，畢竟以最高3.1%的回饋水準來算，確實比直接匯款更加划算。

但因海外各校針對學費刷卡收費標準不盡相同，提醒民眾也可多加留意，細算何者較划算。

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