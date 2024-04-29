金管會首設金融教育貢獻獎 引導業界資源助偏鄉弱勢

金管會2年前舉辦金融教育優良教案甄選，為擴大普惠金融力道，今天宣布今年首設金融教育貢獻獎甄選，其中包括鼓勵金融業界將資源投入偏遠地區、高齡、身心障礙等較弱勢或欠資源的地區及族群，並設法了解實施成效等。

金管會主委黃天牧任內強調4大目標，包括強化金融韌性、推動創新金融、發展永續金融及落實普惠金融。在普惠金融方面，金管會2022年首辦金融教育優良教案甄選，鼓勵業界將資源投入偏鄉及弱勢族群，並於2023年續辦。今年金管會首設金融教育貢獻獎甄選，明列4大獎項，加大鼓勵金融業落實普惠金融。

金管會今天說明，為鼓勵金融服務業及相關單位持續發想多元創新方式舉辦公益金融教育課程或宣導，金管會將舉辦「113年度金融教育貢獻獎甄選」，即日起開放報名，今年6月28日截止收件。

金管會表示，金融知識是民眾奠定穩健財務基礎、做好風險管理與財務規劃、防範金融詐騙、促進經濟參與的關鍵要素，建立正確金融觀念為金融市場與國家發展重要環節，金管會希望藉由辦理甄選肯定有卓越貢獻的機構，並透過獎項甄選挑選出具特色案例，作為市場參考範例。

今年首設的金融教育貢獻獎，區分為最佳創新獎、最佳薪橋獎、最佳協力獎、最佳成效獎共4大獎項。

其中，最佳創新獎是鼓勵參加對象發揮創新思維，採富有創意、新穎或具獨特性教學方法、教材、教具、技術設備，或營造適合宣導對象的學習環境等方式推廣金融教育。最佳薪橋獎是鼓勵參加對象將資源投入偏遠地區、高齡者、身心障礙者、新住民、原住民、受刑人、育幼院等較弱勢或欠缺資源的地區及族群。

最佳協力獎是鼓勵參加對象間相互合作，或與政府部門、學校、其他機構、組織或企業等共同協力推廣金融知識，促進跨機構及產業間合作交流，善用彼此資源擴大宣導廣度並發揮綜效。

最佳成效獎則是鼓勵參加對象透過問卷、訪談或其他適當方式追蹤宣導對象態度及行為改變，並精進宣導方法，確保金融知識推廣具實際成效。

金管會表示，此次甄選開放金融服務業、金融同業公協會及金融周邊單位報名，甄選案件範圍為2023年所舉辦公益性金融教育課程或活動，並預計於今年9月舉辦頒獎典禮公開表揚獲獎業者或單位。

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