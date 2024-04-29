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景順：聯準會如延遲降息 對風險資產影響相當有限

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭表示，若聯準會延遲降息，這對風險資產的影響將相當有限。回顧2024年初，市場當時預期聯準會會降息六次或七次，現階段，有關預期已下調至接近聯準會點陣圖水準，儘管如此，風險資產仍表現理想。對於全球風險資產而言，只要美國保持強勁的成長，即便不降息也好過因成長低迷及通膨放緩而降息。整體而言，聯準會未來的路線不甚明朗，但似乎沒有理由過分延遲降息，勞動力市場緊縮可能是一個主要風險，但工資成長穩步放緩讓市場感到鼓舞。

趙耀庭表示，出口走弱及政府支出下滑導致美國第1季經濟成長讓人失望，但家庭消費及私人企業支出強勁。儘管第1季國內生產毛額(GDP)數據放緩，但由於3月消費者物價指數(CPI)、核心個人消費支出(PCE)指數及零售銷售額數據反映通膨再次加速，對美國聯準會6月降息的預期有所減弱。然而，仍預期聯準會將於第3季首次降息，今年內總計將降息二至三次。

當前利率環境仍頗受限制，認為升息的機率極小，但過所有目光都將聚焦於下一份勞動力市場及CPI月數據。總體而言，美國經濟的抗通膨進度仍持續，例如，大量移民已推動勞動力市場達到平衡。

趙耀庭表示，部分數據顯示，消費者開始遭遇部分不利因素。例如，第4季美國信用卡拖欠率創費城聯邦儲備銀行自2012年開始記錄以來的新高。聯邦公開市場委員會成員似乎普遍認為，當前貨幣政策的確頗受限制，但對於環境放寬的迫切性已經消失。聯準會主席鮑爾(Powell)提到，聯準會可根據即將發布的數據靈活地「按需要保持當前的限制性水準」。

消費者物價指數 美國聯準會 降息

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