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凱基證券深化公平待客 多項金融友善服務讓客戶暖心

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券推動多項金融友善服務(凱基證券/提供)
凱基證券推動多項金融友善服務(凱基證券/提供)

凱基證券秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，致力推動公平待客及金融友善，為提供多元族群客戶更友善的金融環境，於2023年度推出多項創新服務，透過傾聽弱勢群族最真實的需求，結合新科技及最溫暖的服務，彌平高齡及身心障礙客戶之數位金融落差。

為落實公平待客原則中「友善服務原則」，凱基證券重視高齡族群需求打造三大貼心客戶服務，包含推出免付費「樂齡專線」，提供65歲以上樂齡族簡便、快速的溝通環境，且客服專人可用客戶習慣的語言進行溝通；客戶亦可透過「AI文字智能客服功能」直接使用語音辨識功能，或一鍵放大文字對話字體，方便樂齡族在行動裝置上閱讀；針對不熟悉使用鍵盤輸入文字的客群則推出「線上客服Web-Call」功能，讓客戶可直接透過網路電話聯繫專人服務，提供樂齡族多元的智能客服選項。

此外，凱基證券全力打造資訊無落差且溝通無礙的環境，不僅導入台灣手語翻譯協會手語翻譯服務，幫助聽障客戶取得與一般客戶同等相關權益資訊，並於全台服務據點之營業大門貼有「手語翻譯服務貼紙」，讓有需要的客戶能感受凱基證券的暖心服務；同時打造無障礙營業場域，以湖口分公司為示範點，委請外部專家進行環境勘檢，從標示、動線指示、通道、電梯、廁所、服務台等，皆符合無障礙環境標準，是第一家取得無障礙環境標章認證的證券分公司；數位服務方面，凱基證券「隨身e策略」APP領先同業增加無障礙使用介面，方便視障朋友查詢股市行情、操作交易，更通過台北市視障者家長協會無障礙認證，成為台灣首家獲此專業認證的證券公司。

凱基證券落實開發金控「以客戶為中心」的價值，以創新數位服務提升客戶體驗，依據不同投資行為的客戶，提供適配的投資商品和服務、實用的投資資訊。例如：整合LINE官方帳號、提供市場脈動、環球投資觀點、最新台美股趨勢分析，製作清楚且實用的eDM資訊，並依據客戶最新的交易現況，提醒重要權益，在客戶投資重要服務節點，貼心提供最佳投資體驗，成為客戶首選智能投資夥伴，共創富足人生。

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