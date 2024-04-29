富邦人壽審慎樂觀展望2024 分紅與利變 FYP 占比逾六成

外部環境影響，策勵金融保險業不斷精進。富邦人壽2024年第1季個體累計初年度保費收入(First Year Premium)達282.77億，總保費收入(Total Premium)達894.80億，3月底淨值比率高於10%，RBC超過300%，整體資本水準維持良好，財務績效穩健。

回顧2023，富邦人壽全年稅後淨利360.9億元，獲利表現業界第一，個體累計初年度保費收入達944.5億元，總保費收入達3,236.8億元，穩居市場領先地位。此外，在國內首次以消費者角度發布之「2024壽險業公平待客原則消費者認知與感受度調查」中，富邦人壽公平待客十大原則之綜合滿意度評比居冠、領先壽險同業，深獲客戶肯定與青睞。

為接軌IFRS 17和ICS，富邦人壽自去(2023)年起啟動商品轉型有成，強化長年期繳與保障型商品銷售，並發展多元化分紅與利變型商品，兩大主力合計初年度保費收入(FYP)占2023全年逾六成；亦展現金控綜效，發揮金融百貨優勢，共同推動Costco聯名信用卡，累計至2024年第1季核卡數約20.8萬張，並順利衍生新投保商機。展望2024年整體經濟抱持審慎樂觀態度，富邦人壽將持續運用豐沛的金控資源優勢，透由具市場獨特性之保險商品，提供客戶全方位金融服務。

富邦人壽總經理陳世岳表示，今(2024)年預期市場溫和成長，仍有諸多挑戰與變數，如升息、通膨、匯率波動、社會高齡與少子化趨勢等，身為國民品牌謹慎做好風險控管，在商品、通路、營運等亦全面轉型因應，持續聚焦CSM（保險合約服務邊際）貢獻度高之保障型商品銷售(如重疾險、長照險)，也將CSM納入通路重要經營指標，精實自有通路提升業績產能，同時深耕外部通路合作，分群經營擴大保險規模，重視ESG發展與公平待客推行，展現永續金融影響力。

業務面方面，業務員通路著重精實成長，銀保通路穩固市場優勢、完善客戶資產配置。

業務員通路組織發展著重精實成長，今(2024)年預計招募5,000人，13度獲得全國財金保險系所畢業生勾選為「最嚮往的壽險公司」，富邦人壽擁有完善的培育計畫，及多項優於法令之福利措施，歡迎有志投身保險業之社會新鮮人加入。即便沒有相關經驗，透過「新銳培訓計畫」充分學習演練，也能扎根銷售基本技術與專業知識，已有市場經驗者，藉由「精銳培訓計畫」以雙教練模式精進全方位職能，將成為精實部隊種子。

此外，「跨域徵才專案」更廣邀跨業具有行銷或組織經驗的優秀人才，或在體育、社會公益等方面有卓越貢獻的傑出人士，只要通過甄選後，即可聘任為主管。

銀保通路為富邦人壽業務通路拓展另一重要引擎，2023年成功推動銷售轉型，以分紅、利變、投資型及外溢等完整商品線，協助客戶完善資產配置，2023全年度FYP逾391億元，並以市占率15.2%位居業界第一；今(2024)年將持續掌握通路、市場、保戶、公司經營、社會環境五大核心，穩固市場競爭優勢。

商品面部分，鼓勵年輕族群提早佈局退休，因應市場需求持續推廣高保障商品

面對客戶保障需求，富邦人壽擁有最全面多元的商品選擇，2024年將彈性視市場趨勢與需求，擴充分紅及利變等各類型商品，並持續轉向以高保障分期繳商品為主。在高齡少子化社會趨勢下，富邦人壽鼓勵年輕族群提早佈局退休，規劃設計符合年輕客群之分紅、不分紅、利變還本險等主約，亦將推出壽險、健康險、意外險等可彈性搭配的零件式高保障附約，有助累積CSM共創雙贏。

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