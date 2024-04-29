退休金算盤／複合債+多重資產 穩定息收

上班族許小姐50歲幸運繼承一筆5,000萬元的現金遺產，無兒無女的她突然有了5,000萬元進帳，除了可以準備開心享受退休生活，原本是小資族的許小姐，還是希望可以規劃好5,000萬元怎麼配置可以帶給她安全感，讓她知道自己晚年萬一因為健康問題衍生長照需求，可以盡可能得到好的保障。

許小姐希望退休後一年花費約250萬元左右，享受生活、出國旅遊，老後照顧以及長壽風險的保障也夠，因此她向遠東銀行諮詢專業建議。

遠東銀行產品開發部資深協理高宇宏提醒，據國外數據調查，有70%的樂透頭獎得主最後是以宣告破產告終，可見一夜致富未必保證人生絕對往正向發展，雖然許小姐繼承遺產金額不如樂透頭獎，但若未妥善規劃，也可能會面臨破產。

高宇宏依許小姐預估年花費250萬元需求，列出兩種情境進一步分析，情境一：每年花費250萬元，若不計存款息，遺產20年便花完，屆時70歲的許小姐還可能面臨手頭無存款的窘境；情境二：若將遺產本金5,000萬元投入預估年配息率約為4%的投資工具，可支配現金在許小姐屆齡90歲時仍未用盡，例如：第一年投資配息約可獲得200萬元，但須從本金提領至少50萬元以滿足當年花費需求，如此年復一年，本金逐年遞減，每年配息金額也因此減少，到時每年需要提領的本金也會增多，如此在許小姐屆滿85歲時，本金約剩1,300萬元，屆滿90歲時，本金則剩248萬元左右，對於邁入超高齡所需支出額外花費，還有準備不足的長壽風險。

單身小資女許小姐的退休理財規劃 圖／經濟日報提供

因此高宇宏建議許小姐調整其退休生活的期待值，以顧及長壽風險，如此則建議將退休歲月劃分為兩階段：第一階段為50歲到70歲，下調這段期間年花費至150萬元，以此確保70歲以後的第二階段有能力支出各項可能的醫療長照相關高額費用。

高宇宏指出，退休生活分兩階段，在資金規劃方面，建議將5,000萬元分兩塊，其中3,000萬元投入信用評等為「投資等級」的「全球複合債券基金」，假設年配息率有5%，則每年配息約為150萬元，足以支應第一階段每年預估花費；剩下2,000萬元接續投入累積型的「全球多重資產基金」追求資產增值，用以因應晚年可能支出高額長照費用。

假設「全球多重資產基金」長期平均年化報酬率為6%，投資20年後，投入2,000萬元的本金有機會成長到價值6,400萬元左右；即使保守預估3%平均年化報酬率，投資20年後依舊有機會成長到價值3,600萬元左右。雖然採取保守推估年化報酬率，惟投資市場有漲有跌，仍然需要將投資風險納入考量。

許小姐進入70歲後第二階段，可以將保守預估價值3,600萬元的「全球多重資產基金」全數轉為配息級別，同樣保守預估年配息率3%，每年配息約為108萬元，加上第一階段投入「全球複合債券基金」每年配息約150萬元，許小姐此階段每年可拿258萬元配息，如此充裕準備，許小姐面臨長壽風險應有餘力，足以過上更精采的後半人生。

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