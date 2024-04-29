聽新聞
test
0:00 / 0:00
櫃買中心親子運動會 傳承正能量
櫃買中心成立至今邁入30周年，為提升員工身心健康、凝聚員工向心力，並增進家庭親子情感，27日假臺灣師範大學體育館舉行「櫃買30親子運動會」。
櫃買30親子運動會除正規的籃球、羽球及桌球等球類競賽項目外，還有枕頭大戰及披星戴月等趣味競賽，藉由團體合作賽讓員工充分發揮團結合作的精神，努力為團隊爭取榮譽，同時鼓勵員工重視運動，透過運動釋放壓力、放鬆身心，以保持健康。
本次運動會鼓勵同仁攜眷共同參與，運動會現場有專為小朋友們設計的氣球魔術表演、歡樂疊疊杯競賽、DIY手作、及小小王牌投手等活動，內容豐富精彩、多元有趣，藉由參與各項團體競賽及活動，凝聚同仁及家庭成員的情感，同時展現櫃買中心同仁的熱情與活力。現場特別準備近年最夯的胖卡餐車，提供多樣化餐飲內容，為大家補充體能。
櫃買中心致力於營造健康、快樂、和諧、均衡的工作環境，視員工身心健康為財富。本次活動共有500多位員工、眷屬及外部嘉賓熱情參與，不少員工全家總動員，一起度過員工同樂、親子同歡的假日美好時光。未來櫃買中心也將持續舉辦各項藝文、康樂與親子活動，提供多元化的健康促進資源，積極響應聯合國永續發展目標（SDGs），強化員工的健康生活與福祉，讓健康和諧的正能量永續傳承。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 北市都更自治條例修法盼加速 這4社區有望成第一案
▪ 租屋族減稅效益恐縮水 相關支出今年起改列特扣額
▪ 震到失眠…他想搬離「台北信義」定居桃園 網點2地：有尊榮感
▪ 房貸版圖大洗牌 信義房屋：農漁會竄起擠下保險公司
▪ 台南2月住宅價格指數微升 鄰近高鐵1區漲最高
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言