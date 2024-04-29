櫃買中心親子運動會 傳承正能量

櫃買中心成立至今邁入30周年，為提升員工身心健康、凝聚員工向心力，並增進家庭親子情感，27日假臺灣師範大學體育館舉行「櫃買30親子運動會」。

櫃買30親子運動會除正規的籃球、羽球及桌球等球類競賽項目外，還有枕頭大戰及披星戴月等趣味競賽，藉由團體合作賽讓員工充分發揮團結合作的精神，努力為團隊爭取榮譽，同時鼓勵員工重視運動，透過運動釋放壓力、放鬆身心，以保持健康。

本次運動會鼓勵同仁攜眷共同參與，運動會現場有專為小朋友們設計的氣球魔術表演、歡樂疊疊杯競賽、DIY手作、及小小王牌投手等活動，內容豐富精彩、多元有趣，藉由參與各項團體競賽及活動，凝聚同仁及家庭成員的情感，同時展現櫃買中心同仁的熱情與活力。現場特別準備近年最夯的胖卡餐車，提供多樣化餐飲內容，為大家補充體能。

櫃買中心致力於營造健康、快樂、和諧、均衡的工作環境，視員工身心健康為財富。本次活動共有500多位員工、眷屬及外部嘉賓熱情參與，不少員工全家總動員，一起度過員工同樂、親子同歡的假日美好時光。未來櫃買中心也將持續舉辦各項藝文、康樂與親子活動，提供多元化的健康促進資源，積極響應聯合國永續發展目標（SDGs），強化員工的健康生活與福祉，讓健康和諧的正能量永續傳承。

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