台幣煞不住 再貶1.24角…總裁楊金龍任內最低價

熱錢大出走，匯市爆量貶值。匯銀主管指出，外資昨（22）日賣股匯出，估計匯出逾10億美元，拖累新台幣匯率盤中最低貶至32.66元，最多貶值1.48角；收盤前出口商與中央銀行進場拋匯，貶值金額縮至1.24角，收32.636元，連兩貶並為近八年新低，總成交量達23.49億美元。

匯銀主管指出，目前新台幣匯率已貶至央行總裁楊金龍任內最低價，且似乎還沒能「踩煞車」，在熱錢出走潮尚未落幕前，新台幣匯率恐將欲振乏力，估計短期內，新台幣匯率將位於32.2元至32.8元區間震盪。

中央銀行統計，美元指數昨天上漲0.02%，非美貨幣走勢升貶互見；其中，台灣主要貿易競爭對手國貨幣韓元匯率一枝獨秀、逆勢上漲0.22%，其餘亞幣包括新台幣、日圓、人民幣與星元全數貶值。

央行資料指出，新台幣昨天兌美元貶值0.38%，淪為「最弱亞幣」，日圓匯率則是下挫0.12%，人民幣與星元分別貶值0.05%與0.02%。

回顧上周五，台積電法說會展望悲觀，加上中東戰事緊張，以及美國聯準會官員釋出鷹派訊息，眾多利空襲擊下，國內股匯上演雙殺行情，台股指數失守2萬點大關，新台幣匯率也貶破32.5元關卡；昨天熱錢匯出潮方興未艾，台股指數續跌逾百點，新台幣匯率已連兩日貶值，累計貶值金額2.6角。

證交所統計顯示，外資昨天賣超129.5億元，台股指數下挫115點，收在19,411點；外資賣股後也同步落跑。

展望後市，匯銀主管分析，中東戰事未進一步擴大，將有助於新台幣等主要亞幣貶勢緩和，不過，美國聯準會若延後降息，將有助美元維持強勢，新台幣匯率將跟隨主要亞幣維持貶勢格局，只是貶值速度有望放緩一些。

匯銀主管還說，接下來市場除了緊盯中東局勢外，也將持續關注美國經濟、通膨、就業等數據表現，美國聯準會官員的相關談話，也將牽動國際匯市行情。

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