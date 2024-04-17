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股匯反彈 新台幣終止連4貶收32.478元

中央社／ 台北17日電

台灣今天股匯市同步反攻，不只台股大漲、收復2萬點，新台幣兌美元也跟著反彈，收盤收32.478元，小升1.2分，台北及元太外匯市場總成交金額15.04億美元。

美股反彈，加上台積電回神穩軍心，台股揮別昨天重挫陰霾，今天重登2萬點大關，最高來到20264.99點，終場收在20213.33點，上漲311.37點。

儘管外資今天仍賣超台股逾新台幣200億元，外匯交易員指出，外資午後反手匯入，加上亞幣走揚，新台幣得以暫緩貶勢。

央行統計，美元指數今天微跌0.01%，人民幣小升0.02%，新台幣升值0.04%，韓元強彈0.56%，日圓則續貶0.14%。

近期日圓、韓元均貶至波段低點，引起政府注意，韓國財政部今天表示，韓日兩國對韓元、日圓近來兌美元的貶勢表達共同的「嚴重擔憂」，並同意採取「適當行動」來因應極端的波動。

新台幣匯率跟著亞幣走，如今日本、韓國政府表態，激勵亞幣回穩。新台幣兌美元今天開盤價為32.45元，匯價一早下挫、貶至盤中最低32.525元後，轉為震盪整理，央行也在尾盤調節，促匯價由貶翻升，收在32.478元，終止連4貶。

外匯交易員認為，雖然地緣政治風險續存，消息面影響已經淡化，眼前市場最關注的還是美國聯準會（Fed）降息時程，在此同時，歐、英央行總裁暗示降息時間可能會比聯準會早，這些事態發展均會牽動匯率走勢；短線而言，美國經濟數據表現仍是關鍵，市場將視數據強弱，據以判斷聯準會的策略。

新台幣 美國聯準會

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