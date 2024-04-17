4月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲311.37點，收20213.33點。4月電子期收1059.9點，上漲14.65點，正價差0.89點；4月金融期收1792.2點，上漲12.4點，正價差4.46點。

4月電子期以1059.9點作收，上漲14.65點，成交541口。5月電子期以1059.2點作收，上漲11.9點，成交1240口。

電子現貨以1059.01點作收，上漲18.4點；4月電子期貨與現貨相較，正價差0.89點。

4月金融期以1792.2點作收，上漲12.4點，成交389口。5月金融期以1795.8點作收，上漲12.8點，成交790口。

金融現貨以1787.74點作收，上漲10.07點；4月金融期貨與現貨相較，正價差4.46點。實際收盤價以期交所公告為準。

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