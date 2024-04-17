台版ICS大鬆綁 助攻保險業…第三階段過渡化措施出爐

金管會昨（16）日宣布「台版ICS（新一代清償能力指標）」第三階段在地化和過渡化措施，一、允許保險業4.7兆元海外可贖回債（含國際板債）「利息」納適格資產，有助縮減負債，業者可緩解增資壓力鍋、提振獲利並增加保留盈餘等三贏，二、2026年接軌ICS的長壽、脫退、費用和巨災等四大風險，准再加15年認列。

以目前可贖回債約4%至5%報酬率估算，4.7兆元贖回債中，估可認列資產約1,880億至2,350億元，此舉將讓保險業平均ICS提高1至4個百分點，緩增資壓力，也因納入分母資產，資產增加、負債縮小，可減少提存責準金，有助拉獲利、增保留盈餘，是三贏措施。

保險局長施瓊華坦言，依國際保險監理官協會（IAIS）規定，因可贖回債在存續期間可能被贖回，不具固定收益性質，不屬適格資產，例如保險業買了國際板債，不可贖回期限是五年，但現在都已逾五年，業者仍持有，依其規定，就會被剔除適格資產。

升息階段，發行人都不贖回，導致保險業手握逾兆元可贖回債，接軌時吃掉資本，加重增資壓力，除非等降息、發行人贖回才能減壓。

為減緩保險業接軌衝擊、並維持債券市場穩定，金管會允許保險業在2023年底前、所持有約4.7兆元可贖回債，在最近可贖回日前的現金流量，可納入適格資產；但2024年起新增的可贖回債仍適用ICS規定。

二是，過渡性措施，金管會允許2026年接軌ICS的長壽、脫退、費用和巨災等四大風險，准再加15年認列。

施瓊華坦言，相較於目前RBC制度，TW-ICS新增了四大新興風險，對我國保險業是一大挑戰，為協助業者循序漸進導入TW-ICS，在充分考量業者負擔能力、參酌國際經驗及業者建議，針對這四大新興風險給15年的過渡性措施。

這過渡措施，指分母的風險性資產可分15年逐年增加，例如長壽風險係數是17.5%、大量脫退（指保單解約）若是個人保單係數是30%、團險是50%、費用風險係數（指保費因通膨無法繳納）是8%、巨災則依各公司面對情境自行設定。

例如2026年接軌後15年，A壽險公司個人保單脫退風險係數30%，就可採每年增加2%方式計提資本，例如2026年首年僅計算2%，2027年再加2%，依此類推，避免壽險業在2026年一接軌就得面臨龐大增資壓力。

為接軌TW-ICS，金管會分三階段推出在地化和過度化措施，第一階段是2023年7月，壽險業投資台股給15年調整期；第二階段是同年11月，對ICS利率風險和淨資產影響也給15年；2024年是放寬可贖回債認列並給新興風險15年調整。

2026年壽險業要接軌ICS將正式取代RBC。計算ICS的分子是合格資本、分母是風險性資產，依規定，法定標準是100%。

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