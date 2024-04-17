租賃產業鏈 納自律公約
租賃公會先買後付（BNPL）、中古車融資兩大自律公約本月初公告上路，租賃公會理事長李源鐘指出，公約公告後所有會員公司都會遵守，市場關注的三大租賃業者，即起依照自律公約要求其合作的委外經銷商、通路商，比照自律公約規範業務行為，若有浮濫誤用租賃品牌而有不當作為，業者將祭出法律行動，以捍衛其正派經營立場與商譽。
李源鐘並指出，自律公約針對消費權益保障部分，三大租賃業者也都會設置客訴專線，將對消費糾紛積極回應，建立完備的客訴爭議處理機制，保障消費者權益。
立法院財委會今（17）日再度邀請金管會、財政部談融資公司監管與消費權益問題，之前在金管會指導下，租賃公會於4月初已完成BNPL、中古車貸業務兩大自律公約公告上路。
李源鐘指出，公會既已通過相關自律公約並且公告，所有租賃公會會員公司就有遵守的義務，外界關注的三大租賃業者，他也特別再行溝通，三大業者都支持自律公約，並且將立即對其合作下游經銷商、通路商等做出要求，要以更嚴謹、符合自律公約的標準，從事符合社會期待的行銷業務作為。
由YT網紅開始燒起來的租賃公司先買後付（BNPL）與中古車融資潛藏年輕人過度消費、擴張信用還不出錢的爭議，在立委關切、金管會要求下，租賃公會訂出兩大自律公約共11條文，條文對低消費力族群過度貸款、中古車經銷商授信槓桿過大、委外催收等容易引發爭議的關鍵，都有明確規範。
中古車融資較易遇到的經銷商放大融資槓桿問題，自律公約也明訂會員公司對委外經銷商的監督查核機制與責任，以及合理評估交易條件及額度，承作成數不能超過往來車輛依現況、廠牌、市場需求及車齡、配備等整體評估後的市場價格，亦即金管會要求車貸金額不得超過車價。
李源鐘指出，租賃公會針對加入會員的公司設有一定門檻，會員公司都會遵守自律規範，尤其營運規模逐漸壯大之下，包括三大租賃業者在內，都很重視公司品牌形象，透過租賃業依自律規範對合作經銷商、通路商進行約束檢核，除了對租賃業本身可以化解爭議、明確立場，也希望可以對外界關注的爭議與亂象，做出社會貢獻。
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