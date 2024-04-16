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富達國際：從企業提高配息看長線投資中國大陸契機

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際認為，投資中國大陸長期成長的情境並未改變。隨著經濟增長步入下一階段，新一輪投資契機將隨之而來。從農曆新年及清明假期的消費力道、企業獲利好轉、首季經濟成長率達5.3%優於預期並符合目標來看，多重正向因素加持市場樂觀情緒萌芽。

富達國際股票投資總監楊恩（Catherine Yeung）指出，最近中國大陸財報季的焦點為，企業更重視提升股東回報，紛紛增加配息及回購股票，以響應國營企業改革及回應股東訴求。

楊恩指出，提升企業治理趨勢在金融業尤其明顯。國營企業提高配息比率或穩定配息，小型金融企業則基於股價壓力或滿足股東要求，進行股票回購或增加配息。

楊恩指出，網路科技公司也提升配息比率或擴大股票回購規模。從股東總回報率（包括股息和回購收益）角度，網路科技公司股票正由增長型轉向價值型，隨著產業提供不可忽視的總回報，未來或將吸引更廣泛投資者的興趣。

富達國際亞洲固定收益投資總監主管陳詠詩表示，服務性消費主導中國大陸經濟復甦，尤其是服務業及旅遊業。最近數據顯示，中國大陸內地遊客單次出遊花費水準高於疫前。澳門博弈業、旅遊業、消費服務相關網路平台等均有望受惠。

富達認為，中國大陸將溫和降息，以輔助型式配合財政措施支持經濟。為加強化解風險，更多地方政府或會發行再融資債券，設立更多地方政府融資平台（LGFV），或更審慎評估地方政府表外融資。這些支持經濟政策將嘉惠中國大陸債市，在經濟前景充斥不確定因素時，高品質債券可為投組提供更多韌性。

配息

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