新台幣重貶1.12角 收32.49元
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.49元，重貶1.12角，成交金額17.45億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.39元，最高32.39元、最低32.565元。
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