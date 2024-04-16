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新台幣重貶1.12角 收32.49元

中央社／ 台北16日電
新台幣示意圖。來源／Ingimage
新台幣示意圖。來源／Ingimage

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.49元，重貶1.12角，成交金額17.45億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.39元，最高32.39元、最低32.565元。

外匯 新台幣

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