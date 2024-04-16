永豐攜手嘉時航運 首艘台灣籍全新離岸風電運維船融資

永豐銀行宣布於本周與馬可波羅海業集團－嘉時航運簽約合作，提供首艘台灣籍全新離岸風電運維船（CSOV）融資。永豐銀行表示，現行離岸風電案場的海事工作船多以維運功能為主，此案建造全新CSOV將同時具備工程建置及維運等多重功能，可提升建設船舶的量能以強化風電供應鏈韌性；該船則註冊為台灣籍，呼應政府推動產業在地發展的願景，積極實踐推動能源轉型、落實永續發展。

高階離岸風電運維船，推進產業發展。台灣離岸風電裝置容量預計2030年時將達13.1 GW（Gigawatt；百萬瓩）。永豐銀行表示，建造CSOV為推進台灣離岸風電產業的一大助力，同時滿足市場對高階運維船的龐大需求，助力台灣接軌國際永續能源趨勢。嘉時航運深耕離岸風電產業領域並專精於多元化船隊經營，提供風場開發、風機埋設、維護及維修等相關工程服務。

加入台灣淨零排放協會，宣示淨零決心。永豐銀行亦於上周（12日）宣布加入「台灣淨零排放協會」，共同倡議2050年淨零目標，承諾2030年前達到自身營運淨零排放及2050年前全資產組合淨零排放；永豐銀行指出，旗下持續拓展綠色金融服務，除太陽能融資市占領先外，亦從碳盤查到ESG永續連結貸款等，協助企業淨零轉型，未來也將攜手台灣淨零排放協會舉辦論壇等活動，擴大金融影響力，邁步「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。