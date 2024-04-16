永豐友善金融日 三亮點吸睛

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
永豐銀行13日及14日舉辦「友善金融」主題日，結合籃球、防詐與青年理財等主題，並攜手刑事警察局共同推廣打擊詐騙，圖為賽前開球儀式，左二起為刑事警察局副局長黃壬聰、永豐銀行總經理莊銘福。 永豐銀／提供
永豐銀行13日及14日舉辦「友善金融」主題日，結合籃球、防詐與青年理財等主題，並攜手刑事警察局共同推廣打擊詐騙，圖為賽前開球儀式，左二起為刑事警察局副局長黃壬聰、永豐銀行總經理莊銘福。 永豐銀／提供

永豐銀行13日、14日攜手「台啤永豐雲豹」籃球隊，於其職籃主場桃園市立綜合體育館舉辦「友善金融」主題日，結合籃球、防詐與青年理財等主題，並攜手刑事警察局共同推廣打擊詐騙，湧進逾5,000名球迷共同參與，永豐銀總經理莊銘福現場開球。

永豐銀行表示，本次球場邊環廊規劃三大主題互動區，結合趣味遊戲與籃球運動、防詐及青年理財，場中則加入永豐銀行「大虎」、「小蜜豐」及刑事警察局「刑事Bear」等人形布偶與球隊專屬啦啦隊─電豹女共舞宣導防詐，以及打擊詐騙地鼠等多元活動，球迷在欣賞刺激賽事同時，也體驗到友善金融。

為了達到防詐與青年理財，永豐銀利用活動多元互動，成功在周末登場的主題日，結合籃球、防詐與青年理財。

永豐銀行表示，球迷於防詐主題打卡牆前手持小道具趣味擺拍，或與電豹女成員較勁「打詐拳」及參加「我是防詐知識王」等遊戲，強化防詐know-how並提高警覺性；刑事警察局則出動除暴特勤隊及「警察大頭娃娃」與球迷互動，並透過VR科技體驗宣導防詐，深獲喜愛。

現場同步推廣青年理財，球迷透過趣味問答互動，深入了解「永豐DAWAY卡」、數位帳戶─大戶DAWHO及創業金融服務平台「DA BOSS」，體驗永豐銀行為青年打造從消費、理財到創業的便利數位金融服務與商品。

落實友善金融，實踐企業願景。永豐銀行表示，旗下以誠信經營、公平友善、永續多元與專業創新等四大面向，致力建立待客如親的文化；透過活動引導民眾關注防詐、青年理財等相關議題，落實友善金融，也逐步實踐「翻轉金融 共創美好生活Together, a better life.」的企業願景。

永豐 理財 青年

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