快訊

台積電也出手救援！台電四部發電機組跳機 今晚差一點北台灣大停電

楊寶楨辭民眾黨有了新頭銜 謝國樑邀請擔任基隆政策推廣大使

精測遭空襲！傳被檢調搜索 公司三聲明回應子虛烏有

凱基證預計發行次順位公司債 獲「twAA-」評等

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中華信評15日授予凱基證券（twAA/穩定/twA-1+）預計發行之2024年第1期10年期無擔保次順位公司債券，債務發行信用評等等級為「twAA-」。

中華信評指出，凱基證券發行上述公司債券的發行總額最高不超過新台幣30億元。所募得資金將主要用於因應業務發展及提升法定資本適足率。債務發行信用評等等級係反映該債券的次順位性質。若凱基證券此次擬發行之公司債券的發行期間、條件或金額出現任何實質性更動，將有可能對其評等造成影響。

債券 公司債 凱基證

延伸閱讀

長天期美債加碼力道持續強勁 00679B規模首突破2000億

美降息延遲！ 美債ETF兩樣情 產業債券ETF冒出頭

00937B溢價風險仍然要留意！ 女子：花了不符成本價格買進就是貴

「什麼都漲、美債獨跌」情況何時終結？美銀：只有一種可能

相關新聞

中東局勢緊繃 股匯雙挫新台幣面臨32.5元保衛戰

中東緊張局勢加劇，美元指數一度衝破106大關，台灣今天股匯雙挫，台股失守20500點，新台幣兌美元收盤貶值8.5分，收在...

產險業第1季簽單保費衝680億創同期新高 年成長逾一成

產險業今年第一季簽單保費出爐，累計簽單保費達679.51億元，較去年同期613.86億元，年成長逾一成，其中，第一季航空...

5大發卡銀行3月刷卡額出爐 中信銀562億元奪冠

前5大發行信用卡銀行公布3月數據，中信銀流通卡數、簽帳金額與發卡數都排第1名，續摘冠軍，中信銀3月簽帳金額達新台幣562...

對新內閣期待 許舒博：有經驗佳、黑馬未必是好馬

商總今舉行第十二屆第一次會員大會並改選理監事，預計由現任理事長許舒博連任。而新內閣人選陸續公布，對於財經內閣的期待，許舒...

去立委招待所應酬？信心危機起 金管會自清：絕無此事

媒體14日報導，金管會官員受立委羅明才邀請，赴羅明才位在新店的「大香山招待所」唱歌應酬，市場譁然，引發金管會監理信任危機...

元大幸福日前進兒童新樂園 近百名孩童歡度兒童月

「元氣滿滿，大大幸福！」元大金控暨元大文教基金會4月13日在台北市立兒童新樂園舉辦「元大幸福日」活動，邀請新北市社福單位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。