佳世達旗下明基醫院 遞交香港上市申請文件

佳世達（2352）15日宣布，佳世達子公司-明基醫院集團股份有限公司(BenQ BM Holding Cayman Corp.，簡稱BBHC)已遞交香港聯合交易所有限公司主板上市申請文件。

明基醫院集團目前擁有南京明基醫院、蘇州明基醫院兩家教學中心等級的大型民營營利性綜合醫院，根據弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)的調查，以2022年醫療服務收入計，明基醫院是華東地區最大的民營營利性綜合醫院集團，收入超過第二名和第三名的總和，在全國民營營利性綜合醫院集團排名第五；以床均收入計更在全國民營營利性綜合醫院集團排名第一。

明基醫院致力向患者提供與國際接軌的、高標準的醫療服務，並結合控股股東佳世達在資通訊產業的影響力和佈局，建立領先同業的營運能力、精細化管理體系和智慧醫院創新營運模式，取得區別其他綜合醫院的獨特競爭優勢。於過往三年，即使受疫情影響，明基醫院就診人數仍然快速擴增，整體醫院業務、財務均穩健增長。2023年，兩院合計門診人次超過200萬人次、年住院手術量超過2萬例。

明基醫院2021年營收為人民幣22.24億元，2022年成長5.1%為人民幣23.36億元，2023年又進一步增長15%至人民幣26.88億元；2021年稅後純益人民幣6,908萬元，2022年成長29.7%至人民幣8,955萬元，2023年再增長87%至人民幣1.67億元。

由於營運能力和精細化管理體系，從而有效地控制成本並提高營運效率，明基醫院毛利率由2021年的15.3%增至2022年的16.4%，再增長至2023年的18.9%；淨利率從2021年的3.1%增至2022年的3.8%，進一步增至2023年的6.2%。

由於經濟發展、政策鼓勵、人民群眾對醫療服務的需求增加且日益多樣化，中國大陸民營醫院比公立醫院更為快速增長。根據弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)的預測，中國大陸民營醫院市場規模（以收入計）2017年至2022年年複合成長率(CAGR)高達13.7%，遠高於同期公立醫院的7.8%，其更預測2022年至2026年民營醫院市場規模CAGR更可達15.9%，達到人民幣1.09兆元。

在全國民營營利性綜合醫院集團領先地位的基礎上，明基醫院將致力擴大現有規模，並致力成為亞洲領先的民營醫院集團。明基醫院計畫「夯實大綜合及強專科優勢」、「擴大現有醫院服務能力」、「構建地區醫聯體以覆蓋患者全診療週期需求」、「透過收購拓展醫療服務平台」、「強化智慧醫療」，持續強化明基醫院的先行者與領導者地位。

商品推薦