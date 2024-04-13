企業生日快樂／彰銀 永續發展 獲國際肯定

彰銀小檔案、彰銀每股盈餘 圖／經濟日報提供

彰化銀行（2801）是1905年6月最早由台灣人自行籌資設立的銀行，明年即將邁入120年。這家逾百年的老店，在2023年首度獲列道瓊世界指數成分股（DJSI），永續發展獲國際認可的同時，也讓彰銀終被國際投資人看見。

道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）是全球第一個、也是國際上最具公信力的永續企業投資指數，在每年永續發展處於領先地位的2,500家公司中，選出排名前10%企業做為成分股；彰銀是台灣2023年「唯二」入列的獨立銀行，更是首家非金控的公股行庫。

獲選為DJSI成分股的意義是甚麼？答案是：吸引永續投資。據資料顯示，彰銀外資持股比從2021年不到12%，如今攀升到逾14%，近三年增加2個百分點。

沒有雄厚的金控背景、資源與人力，卻能擠入猶如長春藤名校的DJSI的大門，開啟「永續發展」的關鍵；彰銀總經理周朝崇說明，永續成果並非一蹴可幾，擬具全行永續共識最為關鍵。

金融業扮演企業脫碳的關鍵角色，被賦予推動「產業ESG與淨零轉型」，需有明確議合政策與股東行動主義。DJSI中的「永續金融」、「脫碳策略」與「氣候策略」三大題組的影響最相關。

有效控管授信 新增兩道關卡

彰銀第一步從治理面著手，先完整了解彰銀溫室氣體排放情形，包含自身營運與投融資所致的間接影響，逐步完整盤查範疇、加強情境分析、氣候變遷因應措施與監督管理機制等。

彰銀更在「氣候策略」項目中拿下高分，代表彰銀自身營運、與對企業投融資業務的淨零成績。

周朝崇說，彰銀在因應氣候變遷上，多個題組取得滿分，顯示彰銀除自身減碳，也積極盤點投融資業務的碳排，包括一般徵授信流程納入ESG因子審查，及依循赤道原則把關專業融資。截至2023年12月底，彰銀與授信業務有關的議合案件共計99件，貸放金額為427.49億元。

為有效控管授信對象的碳排情況，彰銀做授信案件審核時，除遵循5P原則外，彰銀更新增兩道門把關。

一、授信戶若屬環保署公布的應盤查登錄溫室氣體排放量的排放源廠家名單（簡稱排碳大戶）或彰銀定義的高碳排產業時，彰銀就會額外執行氣候風險檢核，以監測其氣候風險。

二、授信戶是上市櫃或興櫃公司，卻沒有參加任何倡議組織，也沒有提交排放資訊時，彰銀將與授信戶做議合，要求授信戶在未來需揭露碳排放、減碳資訊，並鼓勵其參與倡議組織，以引導企業低碳轉型，力求於經濟成長、環境永續及社會發展這三者間取得平衡。

推展綠色服務 躋身評鑑標竿

彰銀小檔案、彰銀每股盈餘 圖／經濟日報提供

彰銀已開辦「永續績效連結授信貸款」，如上市、上櫃、興櫃或公開發行公司，於公開資訊取得企業戶「控管溫室氣體排放」、「減碳效果」、「電力管理」、「能源耗用」，以及「降低廢棄物量」等指標，其中一項指標較前一年度改善，貸款利率便可酌降，以鼓勵企業在追求營運成長也同時兼顧環境、社會和推動公司治理。

周朝崇說，彰銀積極將核心業務與永續發展結合，落實責任投融資，於投融資及商品審查流程納入ESG因子，並簽署科學基礎減碳目標倡議（SBTi），自主承諾在2030年達成類別1及類別2的碳排放升溫限制在1.5℃內，而投融資組合碳排放升溫控制在低於2℃。

彰銀也持續推展綠色相關商品服務，包括購置綠電及建置太陽能分行及碳中和分行，定期追蹤碳排放量、能資源使用等指標，推動內部碳定價評估減碳成本，以加速減碳行動。

這一連串的永續經營政策，除讓彰銀在2023年首度入列DJSI成分股，被國際標準認可外，更在金管會首屆金融永續評鑑中，排名前20%。

能躋身金管會的永續金融評鑑標竿銀行業之列，主要是彰銀在環境指標「自然資源保護」及公司治理指標「內部控制強化」兩構面獲得滿分，其他指標項目也取得佳績。

下一階段彰銀將持續發揮金融影響力，遵循財政部ESG倡議平台各項執行方案，配合國家自主減碳承諾，建立「2030年較2020年減碳42%」的中期目標，持續關注道瓊永續指數問卷及自然相關財務揭露倡議（TNFD）等國際議題，適時調整永續發展工作計畫。

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