金管會：打詐專法 三重點
行政院預計4月要提出「打詐專法」，立法院財委會委員昨（11）日視察金管會時詢問金管會對此專法規畫，金管會主委黃天牧說，一、當疑似金流經過金融機構、虛擬資產平台帳戶時，如何給予法律授權？二、金融機構給警政單位的跨機構資料提供的程序和相關法據，三、提供金融人員豁免責任或免除保密條款等。
黃天牧說，在此專法中，金管會會管兩大主體，一是金融機構，二是虛擬資產平台，包括金融機構存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡和虛擬資產帳號，透過VSAP去投資等。
當有疑似金流經過這些帳戶的時候，若確實有疑慮，如何給予法律授權？可以讓金融機構可以確認身分和強化控管措施，暫停或全部一部分交易功能、或拒絕提供相關業務等，希望未來授權上更明確，可以跟警政署內政部跨部會合作更方便。
其次，警政署辦案若發現疑似金流有問題，也希望金融機構盡快回復，「打詐專法」中，也會規畫跨機構資料提供的程序和相關法據。
三是，將會給金融業豁免一些責任或保密條款等，在法律中給銀行業者一個空間，不要讓銀行只有責任，可以給鼓勵或豁免措施，這是很重要的。
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