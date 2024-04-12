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今年前二月刷卡衝7,000億 顯示嗶經濟熱潮不減

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
2024年2月國人刷卡額3,218.4億元，累計前二月已刷出7,070.3億元，是史上同期新高。圖為信用卡示意圖。 聯合報系資料庫
2024年2月國人刷卡額3,218.4億元，累計前二月已刷出7,070.3億元，是史上同期新高。圖為信用卡示意圖。 聯合報系資料庫

國人刷卡動能好熱。據金管會昨（11）日公布統計，2024年2月國人刷卡額3,218.4億元，累計前二月已刷出7,070.3億元，是史上同期新高，年增兩成，銀行局副局長林志吉說，2月因農曆年交易天數少，單月卻還衝出3,200億元高水準，顯示國人刷卡熱潮未減。

國人刷卡熱有助推升發卡銀行簽帳手續費，已有法人看好，加上今年股債市走揚，推升財管動能，國銀今年手續費收入可望維持中高位數成長。

近期信用卡簽帳金額
近期信用卡簽帳金額

據金管會統計，今年前二月，每月刷卡額都逾3,000億元，前一次刷卡額低於3,000億元是去年4月，顯示已連續十個月、月月刷卡額都破3,000億元，也意味著民間消費動能續航。

據統計，今年2月國人刷卡額3,218億元、月減633.6億元、年增19%，林志吉說，2月較1月減少逾600億元，有兩大原因，一、1月農曆年前基期較高，如年前旅遊觀光餐飲較多，二、2月過年交易天數少，三、1月有保費批次入帳，2月則無此因素。

林志吉說，近年每月平均刷卡額已從2,500億元，遞增到3,000億元、去年再進一步遞增到3,500億元，他認為，這也跟國人愈來愈習慣刷卡、及發卡行推出諸多優惠促銷活動有關。

據數據顯示，2023年全年國人刷出近4.2兆元，等於每月接近3,500億元的水準，今年前二月刷出7,070億元，月均刷3,535億元，仍維持3,500億元水準，顯示國人刷卡動能仍強。

金管會昨公布2月國銀簽帳金額3,218億元，月減16%，累計前二月刷出7,070億元，年增20.7%，更已達到2023年全年刷卡額4.18兆元的17%，今年全年刷卡額有機會再締新猷。

若以前五大發卡行來看，中信銀2月簽帳金額533.7億元，已連續九個月蟬聯刷卡王之冠，國泰世華銀也刷出500億元緊追；累計前二月，中信銀和國泰世華銀刷卡額都已衝破千億元大關。

季軍是北富銀425.8億元，從去年8月拿下COSTCO聯名卡後，已連續七個月坐穩老三地位，累計前二月971.4億元．年增近七成最大。

玉山銀2月470億元退居老四，老五仍是台新銀368.7億元，累計前二月各是877億元和796億元，除中信銀前二月年增僅個位數外，其餘四大發卡行年增都呈現雙位數成長。

中信銀 刷卡

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