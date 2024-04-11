凱基人壽舉辦年度極峰表揚會 主題「榮耀凱旋 基發無限」

開發金（2883）旗下凱基人壽(原中國人壽)今天於台北國際會議中心舉辦112年度極峰表揚會，以「榮耀凱旋 基發無限」做為凱基元年開啟新局的主題，凱基人壽代理總經理蘇錦隆嘉許獲獎業務菁英，鼓勵團隊擁抱更多創新發展的無限可能，藉由人才培育、分群經營兩大主軸，以及業務管理、職域獲客、數位賦能等三大協作策略，擴大服務客群與經營效度，打造高數位化、高品質的卓越業務部隊。今年第1季結合凱基人壽元年推出相關活動，助攻業務通路高價值商品新契約保費收入，較去年同期成長逾兩倍，創下亮眼佳績。

為讓業務團隊享有更尊榮的舞台與成長空間，凱基人壽今年推出全新業務策略布局「凱基人壽卓越計劃」，其中時間達36個月的全方位「卓越經理人養成計畫」，透過挹注內勤支援與最新數位賦能資源等多元培育方案，一站式助攻業務員在3年內，由業務新人躍升為「專業團隊領袖經理人」，同時祭出更多激勵方案，也推動異業結盟、多元客群經營等創新模式。

為打造高品質業務部隊，凱基人壽以落實公平待客原則為核心文化，讓組織發展質量俱進，今年第1季再次推動「一份保單一份愛」投保做公益活動，只要透過凱基人壽業務員投保指定商品，每件生效保單凱基人壽將捐贈新臺幣100元予瑪利亞社會福利基金會，保戶獲得保障之餘，也能共創善的循環。

凱基人壽近年來積極推動業務通路轉型，投入各項數位工具開發，應用於人才培訓及銷售，賦能更多業務員紮實的培訓系統及完整學習課程，如推出業界首創應用生成式AI技術升級後的「智能對練2.0」系統，可模擬真實情境與客戶需求，隨時提升實戰經驗與培養多元靈活的專業能力。凱基人壽為113年2月單月壽險業務員登錄人數最多的壽險公司，且業務員登錄人數近五年的成長幅度高達40%，位居壽險業之冠並站穩業界前四大保險公司；另業務員第13個月定著率，蟬聯業界前茅，留才績效佳，為業務員心中首選的雇主品牌。

凱基人壽將公司治理及公平待客內化為企業文化，連續五年獲主管機關評選為「公平待客原則評核」績優業者，另為更了解客戶回饋，連續兩年NPS(Net Promoter Score，淨推薦分數)調查取得業界第一名，未來，凱基人壽會持續投資業務通路，致力於客戶的幸福人生，成為最受推薦與信賴的保險公司。

凱基人壽112年度極峰表揚會，凱基人壽代理總經理蘇錦隆(中)嘉許獲獎菁英，期勉榮耀凱旋基發無限。凱基人壽/提供

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