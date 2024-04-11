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元大金旗下元大銀行新任董事長 總座張財育升任

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

元大金控（2885）旗下元大銀行今天董事會通過，由總經理張財育升任元大銀行董事長，即日生效。張財育是過去元大證券一路合併多家券商時，加入元大證券，之後屢獲重用，表現優異深受元大高層賞識，轉換至銀行後，在合併整合與主導法金業務績效卓著，元大銀行2023年總放款量登上兆元大關，他厥功甚偉。

元大銀行原任董事長蔡明修，日前申請退休，元大金今天公告元大銀行董事會通過張財育升任董事長，其總經理遺缺由執行副總經理邱文卿暫時代理，元大金將在日後董事會再擬定新任總經理人選。

元大金控 退休

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