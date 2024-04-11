沈榮津列東元董事候選人 財政部官員曝他辭台灣金控董座：5月18日生效
機電大廠東元改選，台灣金控董事長沈榮津入列董事（含獨立董事）候選人名單，牽動金融界高層人事異動，財政部官員今天表示，沈榮津向財政部正式請辭，已批准其辭呈，將於5月18日生效。
機電大廠東元10日召開董事會，足額推舉7席董事和4席獨立董事候選人名單，其中，個人董事名單提名沈榮津，以及中國信託商業銀行董事長利明献等。
財政部官員今天表示，沈榮津已經向財政部正式請辭，財政部批准其辭呈，將於5月18日生效，職務遺缺由台灣金控總經理魏江霖代理。
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