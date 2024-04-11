中國兩會提優化房地產政策 支撐整體亞債表現

美國聯準會最新經濟預測中，今年仍有降息預期，亞洲通膨可望進一步緩解，亞洲央行亦存在寬鬆貨幣空間且企業基本面轉佳。其中，中國兩會提出將優化房地產政策且市場傳出中國官方要銀行房地產融資放款加速，提振市場信心，加上邊境國家債務壓力持續減緩，支撐整體亞債表現，使得JPM亞洲非投等債指數近一個月上漲0.8%。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，根據美銀引述EPFR統計至4月3日資料顯示，從年初至今，債市資金累計已有60億美元淨流入非投資級債券基金。由於JPM亞洲非投等債指數目前殖利率約為13.09%，高於5年平均約10.79%，亞洲非投資等級債評價面深具吸引力，可持續關注後續表現。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊分析，當前亞洲非投資等級債利率持續收斂且殖利率仍具吸引力、亞洲經濟溫和成長及企業獲利穩定，預計將持續吸引資金回流，亞洲非投資等級債市場未來表現仍可期待。

根據美商財經研究機構指出，亞洲經濟體2024年經濟成長率預測值為4.5%，對全球經濟成長之貢獻率將超過60%，值得一提的是，越南可望躋身2024年亞洲經濟成長最快速國家第6位，由於國家經濟基本面強勁且工業化進程推動對能源和電力的需求，加上惠譽信評去年12月調升越南長期外幣評等為BB+，展望穩定，故可持續關注主權及發電產業等相關債券表現。

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