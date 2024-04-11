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美CPI打擊降息預期 新台幣盤中重貶探近5個月新低

中央社／ 台北11日電
台灣股匯市今早同步下挫，台股今天開盤一度失守20700點，新台幣兌美元以32.07元開出後，匯價急速走貶，最低觸及32.172元，改寫盤中近5個月新低。路透社
台灣股匯市今早同步下挫，台股今天開盤一度失守20700點，新台幣兌美元以32.07元開出後，匯價急速走貶，最低觸及32.172元，改寫盤中近5個月新低。路透社

美國3月消費者物價指數（CPI）出爐，持續高於市場預估，意味美國通膨壓力仍大，大大打擊市場對聯準會6月降息的預期心理，美元指數短線急衝，新台幣匯率一早開盤後旋即走貶，盤中最低觸及32.172元，下探近5個月新低紀錄。

美國3月消費者物價年增3.5%，高於市場預期。去年下半年通貨膨脹趨緩，但近幾個月進展停滯，甚至顯著回溫，懷疑聯準會今年是否會降息的投資人逐漸增加。

市場降低對聯準會最快6月降息的期待，美元指數強彈，一度站回105之上，美債殖利率更升破4.5%，美股10日終場下跌。

台灣股匯市今早同步下挫，台股今天開盤一度失守20700點，新台幣兌美元以32.07元開出後，匯價急速走貶，最低觸及32.172元、重貶1.52角，改寫盤中近5個月新低；此外，日圓兌美元同步下殺，一度貶破153價位、創34年最低水準。

新台幣 消費者物價指數 降息

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