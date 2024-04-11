誠信金融論壇／羅秉成：三減五不 識詐打詐

行政院政務委員羅秉成昨（10）日指出，政府致力打詐防詐，除落實「三減五不」，也將透過強化法制面、優化技術面與擴大組織面，有效識詐打詐，並推動打詐2.0，讓詐騙集團無所遁形。

經濟日報與第一金控昨日共同主辦「誠信金融論壇—防詐阻騙 打造安全金融」，邀請產官學共同探討如何打造金融安全網，針對高齡、弱勢及年輕族群提供服務與保護措施，羅秉成出席致詞。

羅秉成表示，為積極防詐、阻詐、打詐，行政院繼2022年推動「新世代打詐行動綱領1.0」後，隔年加碼推出「打詐1.5」升級版，同時完成《刑法》、《人口販運防制法》、《個人資料保護法》、《洗錢防制法》、《證券投資信託及顧問法》等「打詐五法」修訂，並成立打詐辦公室，統籌督導協調各部會資源。未來也將持續加大力道，推動打詐2.0，擬定打詐專法讓詐騙集團更加無所遁形。

羅秉成指出，政府打詐口訣為三減五不，分別為減少接觸、減少誤信、減少損害，及不接、不聽、不看、不傳、不信，並採取「上游清源」，減少受害者，「下游清淤」，掃除詐騙集團。

在識詐方面，羅秉成說，內政部也結合各部會執行百工百業宣導策略，打詐國家隊不只中央部會，也要與地方政府、公私協力合作，全力加強識詐宣導，讓全體國人都能夠提高警覺，相互提醒，慎防被騙，成為全民反詐騙運動。

至於堵詐方面，羅秉成提到，國家通訊傳播委員會與電信業者公私協力進行攔阻境外竄改來電詐騙以及境外來電警示，金管會督導金融機構從臨櫃、網路或行動銀行，透過預警機制等強化措施提升阻詐效能，數位部與電商平台及物流業者共同推動電話隱碼服務，去年已啟動111政府專屬短碼簡訊平台，打造可信任的政府訊息來源，降低國人遭受簡訊詐騙風險。

羅秉成說，2022年攔阻詐騙金額42億元，2023年打詐升級後，阻詐金額提高至近76億元，成長幅度達八成，顯示出政府堵詐成果豐碩。

懲詐方面，羅秉成說，法務部及臺灣高檢署從法案及個案雙管齊下，嚴懲詐欺犯罪，落實犯罪被害人保護，並與其他執法機關橫向聯繫，共同擬定查緝策略及防制規劃，強化行政監管作為，從來源端降低被害數量，遏止類似詐騙案件。

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