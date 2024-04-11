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誠信金融論壇／調查局經濟犯罪防制處處長何復生：拆解騙術 增強辨識力

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
調查局經濟犯罪防制處處長何復生。 記者季相儒／攝影
調查局經濟犯罪防制處處長何復生。 記者季相儒／攝影

調查局經濟犯罪防制處處長何復生昨（10）日表示，當前詐騙再進化為AI深偽技術詐騙，尤其是「聲音深偽」非常難辨識，只要七秒鐘就可以模仿親人的聲音進行詐騙勒索，是非常令人擔憂的詐騙手法。

何復生昨日以「科技防詐策略教戰」為題，進行專題演講，他說，國內詐騙狀況嚴重，2019年到2023年間詐騙新收案件成長兩倍多，去年詐騙案占所有案件超過三分之一，詐騙案已然成為「國安等級」案件，對國家社會安定有重大危害。

他進一步分析詐騙案件類型前三名依序為投資詐欺、網購詐欺、解除分期詐欺。其中調查局最關心「投資詐欺」，因為對國民傷害最大，去年投資詐欺案共1萬多件、占總案數30%，但財損卻占所有詐騙案件的60%，也就是發生一件的金額是其他案金額的兩倍。調查局對此非常重視，把仿冒名人投資詐欺列專案計畫，要求外勤以專案方式查緝。

何復生以實務經驗分享，人頭帳戶及門號在詐欺鏈中扮演重要角色，因為可以製造斷點，而政府今年通過的洗錢防制法「帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」則對詐團造成重大限制。另外，詐欺鏈中還有不肖銀行行員會配合調高額度、個人幣商協助洗錢以及最近發現有些律師協助詐團洗錢。

何復生也示警目前AI深偽詐騙浪潮提早來到，包括變臉技術生成影音影像非常逼真。而透過電話講五到七秒的聲音就可以深偽變造向人勒索金錢。由於軟體成熟，詐團不用代價就可取得軟體，變造成本低又不需專業訓練，一般人即可上手，且民眾辨識力不高。

他更強調，影片深偽還可以透過軟體辨識，「聲音」深偽變聲則科技設備難以分辨。

目前國際大型科技公司正在研究但效果不好，詐騙成功率高。詐團更會從公開社群平台節錄影音深偽，以所認識人的聲音和影像欺瞞你，未來個人在FB、IG或YT等社群平台上傳公開資訊須更為謹慎。

洗錢防制法 詐欺 詐騙

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