玉山金、熊本市 深化合作

玉山金控（2884）於9日和熊本市政府簽署合作協議書，透過彼此的資源和優勢，促進台灣與熊本間經濟、旅遊、體育等多領域交流，為台日雙方帶來更多合作機會和共同效益。

隨著台灣與九州、熊本地區間的經貿合作擴大，玉山也透過日本兩個營業據點，包含2017年開業的東京分行及2023年開業的福岡分行，強化與當地金融同業及地方政府的合作，持續深耕日本市場經營，打造完整的金融服務平台。

熊本市副市長中垣內隆久提到，隨著台積電進駐熊本，熊本與台灣的經濟交流變得更活躍，熊本與台北之間的定期航班也於去年開通，因此希望藉由本協議促進雙方未來共同發展；同時，中垣內隆久也表達對台灣花蓮地震災情的慰問，期盼受損害的居民及台灣人民能早日重建家園，恢復正常生活。玉山金控總經理陳茂欽表示，在今年1月31日熊本市長到台灣參訪，也到玉山銀行總行進行參觀與交流，彼此互動良好並留下了深刻美好印象，也促成此次合作協議書的簽署。

除了與熊本市政府的合作，玉山與九州金融集團旗下的肥後銀行、日本M&A中心共同合資成立「九州M&A Advisors公司」，於昨（10）日舉辦開幕剪綵及慶祝茶會，福岡市副市長中村英一、九州經濟連合會會長倉富純男、台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊等均到場祝賀，合資公司將提供九州及台灣企業更全面、專業的M&A諮詢服務。玉山銀行除了在九州地區提供金融服務外，也期望能促進九州跟台灣之間經貿、觀光、人才、文化等交流，讓雙方關係更加緊密。

玉山目前在海外十個國家地區設立31個海外據點，也將於今年下半年設立吉隆坡代表人辦事處，持續以亞洲為核心，壯大海外規模及發展在地特色業務。未來玉山將結合在台灣的金融服務經驗和營運能力，持續深化台日間的經貿、文化交流，共創雙方的美好未來。

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