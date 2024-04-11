玉山金、熊本市 深化合作
玉山金控（2884）於9日和熊本市政府簽署合作協議書，透過彼此的資源和優勢，促進台灣與熊本間經濟、旅遊、體育等多領域交流，為台日雙方帶來更多合作機會和共同效益。
隨著台灣與九州、熊本地區間的經貿合作擴大，玉山也透過日本兩個營業據點，包含2017年開業的東京分行及2023年開業的福岡分行，強化與當地金融同業及地方政府的合作，持續深耕日本市場經營，打造完整的金融服務平台。
熊本市副市長中垣內隆久提到，隨著台積電進駐熊本，熊本與台灣的經濟交流變得更活躍，熊本與台北之間的定期航班也於去年開通，因此希望藉由本協議促進雙方未來共同發展；同時，中垣內隆久也表達對台灣花蓮地震災情的慰問，期盼受損害的居民及台灣人民能早日重建家園，恢復正常生活。玉山金控總經理陳茂欽表示，在今年1月31日熊本市長到台灣參訪，也到玉山銀行總行進行參觀與交流，彼此互動良好並留下了深刻美好印象，也促成此次合作協議書的簽署。
除了與熊本市政府的合作，玉山與九州金融集團旗下的肥後銀行、日本M&A中心共同合資成立「九州M&A Advisors公司」，於昨（10）日舉辦開幕剪綵及慶祝茶會，福岡市副市長中村英一、九州經濟連合會會長倉富純男、台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊等均到場祝賀，合資公司將提供九州及台灣企業更全面、專業的M&A諮詢服務。玉山銀行除了在九州地區提供金融服務外，也期望能促進九州跟台灣之間經貿、觀光、人才、文化等交流，讓雙方關係更加緊密。
玉山目前在海外十個國家地區設立31個海外據點，也將於今年下半年設立吉隆坡代表人辦事處，持續以亞洲為核心，壯大海外規模及發展在地特色業務。未來玉山將結合在台灣的金融服務經驗和營運能力，持續深化台日間的經貿、文化交流，共創雙方的美好未來。
▪ 台積電設廠效應發威？清景麟林聰麟：今年房市北到南會「好得不得了」
▪ 新青安讓40k族輕鬆買房？他愣喊「唬爛」 內行曝1招：超級賺
▪ 震不斷！專家：危老案三大難題重建之路難走
▪ 大坪數淪毒藥 別人賺450萬、他晚8年賣屋慘賠2196萬
▪ 高鐵房市熱爆！新竹價漲7成、這站交易量增8倍
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言