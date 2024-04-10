股六債四不夠看 高資產客戶資產配置擴及私募資產

台灣有錢人很多，財富管理需求愈來愈高，本國銀行及外銀都在競爭財管市場，北富銀總經理郭倍廷表示，過去2年銀行的財管業務成長很大，也讓外銀積極爭取台灣的財管市場，由於高資產人士已累積很多財富，未來5年至10年正是傳承的重要階段，因此在財務規劃上，重視以有效率且能分散地緣政治風險的方式，傳承給下一代。

北富銀10日宣布與瑞士隆奧銀行再續合作，要為台灣高資產客群帶來更前瞻的財富管理體驗，根據隆奧銀行發布的2023年亞太高資產人士調查報告，台灣高資產客戶已有24.4％啟動財富規劃，高於整體亞太區的20.3％，顯示台灣高資產客戶財管的意識與重視程度都比較高，不過，已實現個人目標的比例只有16.7％，反而低於亞太區的21.4％，這代表台灣財富管理服務有缺口。

同時，高達87.2％的台灣受訪者關心氣候變遷等議題，高於亞太區的81.2％，但在實際行動上，只有16.7％的台灣受訪者已進行或計劃增加永續投資比例，低於亞太區的18.4％，北富銀資深副總吳傳文分表示，永續投資的資訊取得不易，不夠公開透明與可標準化等原因，影響投資人的具體行動。

另外，在私募資產的投資上，調查發現高資產客戶「既期待又受傷害」的心態，台灣及整體亞太區均有超過5成的受訪者，有投資私募資產的意願，卻只有2成的投資人在過去2年增加私募資產的配置。

北富銀認為，在緊縮的金融環境下，過去「股六債四」的配置模式，已不足以產生投資人期待的回報，若在投資組合中納入優質私募資產，有助於提高投資報酬率並降低風險。

郭倍廷表示，雖然台灣高資產客戶對私募基金比較皆陌生，但全球私募基金的規模已大於公募基金，且私募基金的投資標的及範圍受到的限制也比較少，相對更有彈性，調查發現有5成的受訪者認為私募資產應在資產配置中占有一定比例，但實際上只有2成的人有實際行動，北富銀認為，他們可以滿足高資產客戶有私募資產配置的需求。

北富銀目前符合高資產標準的客戶約有200位，開戶人數有限的員因是銀行需要嚴格的KYC，但相信符合高資產標準的客戶群及業務規模，都還在成長階段。

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