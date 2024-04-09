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聯準會遲遲未宣布降息...金價漲翻天 專家提醒有過熱現象

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪提醒，留意黃金短期過熱現象 。圖/仝澤蓉攝影
渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪提醒，留意黃金短期過熱現象 。圖/仝澤蓉攝影

美國聯準會（Fed）遲遲未宣布降息，然而國際金價卻持續逆勢走高，渣打銀行提醒，黃金現階段有過熱現象，需注意短期反轉風險。

渣打銀行今天舉行2024第2季渣打CIO全球投資展望說明會，渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示 ，通膨、降息都是有利金價走勢的環境，但是以目前情勢來看，今年的通膨比去年更低，聯準會也遲遲未鬆口降息，近期一些對黃金不利的因素都還存在，為何金價卻走高？

觀察原因之一，是因為多國央行持續購買黃金，以分散準備；另外，中國大陸的民間購買力也不容忽視，當大陸民間欠缺房地產和理財商品等投資管道時，就轉往購買黃金，例如近期大陸民間掀起的「金豆豆理財」，因此短線支撐金價走高。

國際金價目前已經飆升至每盎司2,350美元以上，劉家豪認為，黃金現階段的漲幅已經超出預期，黃金ETF資金外流，且金價上漲可能對大陸需求造成壓力，主要央行可能會放緩購買黃金速度。

由於目前沒有合理支撐金價走高的理由，劉家豪建議投資人要留意基本面技術面短線過熱跡象，近期不妨先停看聽。

渣打CIO預估，聯準會年中開始降息，預期黃金將受益於利率下降，預估未來12個月目標價每盎司2,200美元。

渣打銀行 美國聯準會 金價

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