聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯準會遲遲未宣布降息...金價漲翻天 專家提醒有過熱現象
美國聯準會（Fed）遲遲未宣布降息，然而國際金價卻持續逆勢走高，渣打銀行提醒，黃金現階段有過熱現象，需注意短期反轉風險。
渣打銀行今天舉行2024第2季渣打CIO全球投資展望說明會，渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示 ，通膨、降息都是有利金價走勢的環境，但是以目前情勢來看，今年的通膨比去年更低，聯準會也遲遲未鬆口降息，近期一些對黃金不利的因素都還存在，為何金價卻走高？
觀察原因之一，是因為多國央行持續購買黃金，以分散準備；另外，中國大陸的民間購買力也不容忽視，當大陸民間欠缺房地產和理財商品等投資管道時，就轉往購買黃金，例如近期大陸民間掀起的「金豆豆理財」，因此短線支撐金價走高。
國際金價目前已經飆升至每盎司2,350美元以上，劉家豪認為，黃金現階段的漲幅已經超出預期，黃金ETF資金外流，且金價上漲可能對大陸需求造成壓力，主要央行可能會放緩購買黃金速度。
由於目前沒有合理支撐金價走高的理由，劉家豪建議投資人要留意基本面技術面短線過熱跡象，近期不妨先停看聽。
渣打CIO預估，聯準會年中開始降息，預期黃金將受益於利率下降，預估未來12個月目標價每盎司2,200美元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 北市蛋黃區49萬即可簽約！建商：讓上班族有一次買房機會
▪ 價值逾千億土地沒人要？去年全國未辦理繼承土地面積達1.8萬公頃
▪ 台中重建利益高！危老件數超車這縣市 專家：台灣「大重建時代」來了
▪ 背房貸40年壓力大？過來人曝「租房更慘」：心裡踏實很多
▪ 高雄高薪族最愛買哪裡？這房市概念區全上榜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言