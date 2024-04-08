和公股銀行拚新青安 民營銀行大推40年期和8成5房貸

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
向公股銀行拚新青安，民營銀行祭出40年期房貸和8成5房貸搶客。本報資料照片
向公股銀行拚新青安，民營銀行祭出40年期房貸和8成5房貸搶客。本報資料照片

為和公股銀行拚新青安，多家大型民營銀行在利率上拚不過青安專案的1.775%（固定一段式利率），但又不願錯失房貸業務，已經從其他地方下工夫，尤其競推40年期、最高成數8成5，甚至9成來搶市，比青安最高成數8成還要來得高，要和大型行庫一較高下。

大型行庫高層指出，這波銀行主打40年期的房貸，瞄準的是「首購族」，因為根據現行規定，40年期的房貸只有名下沒有任何不動產的借款人，才能適用，例如，倘若是夫婦，不論夫或妻名下都不能有房子，才可獲得銀行提供40年期房貸。

銀行競拚房貸業務，最大的受惠者是購屋族。銀行業者不諱言，在銀行彼此激烈競爭之下，過去對於可貸8成成數的收入負債比以60%為限的標準認定方式也放寬，以往公股行庫都以薪資所得來認定60%的水準，但現在則放寬到包括投資收入等非經常性其他收益也可計入，據悉，也有很多「微型企業主」，現在也是青安的借款人，這些企業主經常是住家兼個人工作室，透過青安房貸一次搞定居住及工作的配備。

上月央行升息之後，由於內政部全額補貼使青安房貸利率凍漲，仍維持在1.775%，但相對於此，所有非青安的其他房貸，利率都要增加半碼從2.185%起跳，銀行業者指出，青安利率凍漲，但銀行其他類型的房貸，全部都要反應央行升息半碼的水準：「至少差了0.4個百分點！」因此，八大行庫的青安房貸，相較於其他銀行的房貸競爭優勢恐怕更強。

據了解，民營銀行曾向央行爭取是否可放行民營銀行也比照八大行庫，用同樣的利率水準來承作青安，但由於主管機關擔心會加重房價上漲的壓力，另外也向銀行明確表示，銀行在承作房貸業務時，仍須考慮資金成本，因此未予同意，使民營銀行只能從其他的管道，包括比照新青安提供5年寬限期、40年期的房貸。

對於公民營銀行今年有志一同力拚房貸業務，大型行庫主管則分析，一來是由於房貸在風險權數計提上僅20%，遠比其他企業放款來得低，又有擔保品，而且還有財富管理等其他消金業務的外擴效益；尤其是政府從去年8月率八大行庫推出新青安優惠房貸以來，許多民營銀行已觀察到，不少未來很有開發財管潛力的優質客層，因為1.775%的全市場最低利率，而流向公股行庫，使民營銀行更加心急，只能不斷放大其他條件，除了寬限期、借款年限，也包括成數一併提高。據了解，去年許多民營銀行已推出8成5的房貸，今年則更進一步把成數放大到9成來搶市。

央行 房貸

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