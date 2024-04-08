第一銀行「四在幣得」優利專案 美元定存最高5.3％
美國聯準會(Fed）和宣布降息仍是未知數，為滿足不同族群客戶需求，第一銀行（2892）推出差異化定存優惠方案，自即日起至4月30日止推出「美澳加人，四在幣得」四大幣別新資金優利定存專案。
不限身分、無金額上限，美元、澳幣、加幣及人民幣 ，各幣別最高年利率可分別享有5.3％、3.5％、4.3％及2.3％優惠利率。
同時，第一銀行再度放寬最低起存金額門檻，並提供不同金額級距方案，讓客戶可依據個別需求自由規劃 ，於專案期間自其他銀行匯入，或新台幣換匯之外幣新資金，金額達最低起存額分別為3萬美元、澳幣及加幣2萬、人民幣10萬元，即可享優利專案。
以20萬美元定存3個月為例，年利率5.3％期滿即可領息約新台幣8.5萬元，約可購買2趟美國來回機票。
針對持有外幣舊資金客戶，第一銀行長期提供「數位e指」外幣優利定存方案，以加深既有客戶關係往來，美元、澳幣、南非幣及人民幣，多種幣別任意選、自由配，以美元為例，透過數位交易僅需3,000元就可享有4.68％優惠利率，小金額即可輕鬆開啟理財人生。
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