永豐金證券「第六屆41 AI日全智動交易論壇」盛大展開

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永豐金證券與台灣量化交易協會合辦「第六屆41AI日全智動交易論壇」，4月盛大展開，吸引逾四百位投資人參與，產學精英共議目前最熱門的AI技術在投資策略上的運用、創新趨勢及台股交易實戰分享；並揭曉「第二屆程式實盤自動交易大賽」11天競賽成績，冠亞軍報酬率分別高達19.8%、17.8％，展現驚人的量化交易實力成果。

永豐金證券表示，全智動代表全面智慧自動化交易，重點囊括金融業的AI技術應用、機器學習與投資結合、高勝率選股模組、台股演算法實戰、及永豐金證券自創「豐神榜策略檢核」與自動交易核心技術；創辦「41AI日」6年以來，引領更多投資人深入認識量化交易，今年活動吸引超過四百多位投資人線上及線下共襄盛舉。

今年論壇邀請六大講師發表量化交易與金融科技精髓，包括永豐金控數位科技長張天豪，分享AI技術發展於金融業的影響與應用；台北科技大學教授吳牧恩，以數學的角度將機器學習應用於投資領域；永豐金證券投顧部經理鄭維及林煒紘，分別針對現下量化交易市場概況分享豐神榜交易策略優勢，以及介紹全智動自動化交易系統核心技術；XQ特約講師馮大維（投資教練），分享高勝率選股模組與現股當沖策略；FinLab創辦人韓承佑博士通過Quant4.0，介紹台股交易的演算法實作。

永豐金證券為台股量化交易龍頭，今年偕同台灣量化交易協會舉行「第二屆程式實盤自動交易大賽」，共有48支隊伍參賽，11天的賽程，參賽者需以當沖或短波段策略、使用自動交易設定，考驗參賽者程式交易的開發能力。競賽使用「XQ全球贏家」虛擬交易平台進行，交易標的為台股現貨，以4月1日收盤後根據投資組合報酬率進行排名。11天的交易日全體平均策略觸發率約75%。最終由「炭吉1號」策略榮獲冠軍，績效19.8%；「治大叔1號」策略獲得亞軍，績效17.8%；「軋死空頭」策略獲得季軍，績效9.8%；2名優勝者「不死鳥」、「純做多」策略績效分別為8.8%、6.4%。

永豐金證券分析，參賽者除了需要掌握市場趨勢外，還須確保策略在競賽期間的有效性與穩定性，才能在競賽中取得佳績。

2023年永豐金證券API成交金額達2,796億元，全市場API參與券商從去年初的19家，目前增加至23家。永豐金證券表示，量化交易展現成長性及差異化的服務，節省客戶選股時間及盤中盯盤等待進出所費心力，自動交易能避免人性造成的決策失誤，進一步的降低客戶的陣亡率，提升客戶的黏著度，將會是未來券商市占率版圖變化的一大亮點。

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