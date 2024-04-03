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花蓮強震國泰金控捐款3,000萬送暖 助災區重建

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台灣3日上午7時58分於花蓮外海發生芮氏規模7.2地震，造成嚴重災害損失與人民傷亡，人民生活受到巨大影響，為支持受災民眾勇敢面對漫長重建之路，國泰金控（2882）宣布將捐款新台幣3,000萬元，做為此次賑災使用，以實際行動為災區重建盡一份心力，盼能幫助受災民眾早日重建家園、恢復正常生活，並向受災身故民眾家屬致哀，對投入救災的警消醫護人員致敬。

國泰金控秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，除了伸出援手提供重建所需資源外，旗下子公司國泰人壽、國泰產險均於第一時間啟動關懷機制，提供保戶傷亡慰問金、緩繳保費、快速理賠等多項措施。國泰人壽提供受災保戶傷亡慰問金，包括身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元；並啟動「免費保單換發」、「保費與保單借款利息緩繳」、「受災戶房屋貸款緩繳」、「理賠醫療預付金」、「快速理賠」等多項緊急應變服務；國泰人壽慈善基金會志工亦視災情啟動溫暖協助，期能盡一己之力，一起為災區加油。

國泰產險已主動聯繫投保住宅地震險之保戶，只要房屋嚴重傾斜或倒塌，即快速理賠臨時住宿費用20萬元，另也派員主動致電關心企業保戶，提供保戶理賠諮詢及委任公證人服務；若為本次震災導致傷害之保戶，提供醫療或身故證明文件，即可快速理賠。

若因受災不便，國泰世華銀行則建議客戶可多加利用國泰世華CUBE網路銀行、國泰世華CUBE App，或是就近選擇自動櫃員機(ATM)進行交易，即不受空間時間影響生活金融需求。

國泰人壽 國泰金控 理賠

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