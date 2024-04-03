花蓮大震 元大人壽啟動六大服務措施贈傷亡保戶慰問金

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

因應花蓮大地震，元大金控（2885）旗下元大人壽針對受災戶啟動6大關懷措施，包括主動理賠與致贈受災傷亡保戶慰問金，續期保費緩繳與保單借款免息三個月與利息展延等，協助保戶度過難關。

元大人壽指出，0403花蓮大地震，元大人壽啟動受災保戶六大關懷服務措施，包括：1. 主動理賠服務：元大人壽將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，並提供傷亡保戶慰問金，身故保戶每人10萬元，受傷保戶則依傷情，每人5,000元至5萬元。

2. 續期保費緩繳：即日起受災保戶經申請，提供續期保費應繳日於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，緩繳三個月續期保費的服務。

3. 保險單借款免收利息：即日起受災保戶經申請新增保險單借款，免收三個月保險單借款利息，減輕保戶財務負擔。

4. 保險單借款利息展延：即日起受災保戶經申請，提供保險單借款利息應繳日期於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，展延六個月借款利息的服務。

5. 補發保險單免收工本費：受災保戶之保險單若因本次災害而遭致損毀者，將予以補發，免收工本費。

6. 保戶諮詢服務：提供免付費客服專線，供受災保戶諮詢及協助辦理各項服務。

商品推薦