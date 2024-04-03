快訊

2月才入手！他花160萬買「天王星」被震倒 房仲：若有房貸繼續繳

下班有環狀線搭！板橋站以北至產業園區站5點半通車

獨／泰山董監改選名單出爐 詹家第三代也名列其中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

租賃公司中古車融資 金管會畫紅線：貸款不可超過車價

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會對中古車融資畫出紅線，要求租賃公司貸款金額不得超過車價。圖/本報資料照片
金管會對中古車融資畫出紅線，要求租賃公司貸款金額不得超過車價。圖/本報資料照片

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

金管會銀行局長莊琇媛在3月中旬親自再度約談中租、裕融、和潤等三家租賃公司，莊琇媛今日指出，已要求租賃業者對於中古車融資：「貸款金額必須以車價為限！」

除了BNPL（前買後付）之外，中古車融資也是租賃資融公司對外放款很大的問題，尤其是放款金額遠超過車價，和銀行授信時只借6、7成的融資「差很大」，對此莊琇媛做出上述回應。她援引網路上的廣告指出，廣告聲稱可貸30萬元，但其實該車價根本不到30萬元，因此已要求租賃公司融資額度不得超過車價。

金管會在此次約談做出三點要求，包括：1、借款利率不得超過民法規定且要充分告知；2、代銷公司違約率太高要特別註記；3、債權委外催收、代銷公司都要規範對方，事後要有查核機制。

外界批評融資公司借款的利率都過高，且是用債權收買的方式，莊琇媛表示，已在最近一次約談中，要求租賃融資公司，利率須充分告知債務人，而且要依民法規定。至於對合作商家的管理，莊琇媛比喻，這就像以前銀行信用卡業務的代銷公司，雖然銀行現在原則上不會有代銷公司，但現在租賃會有代銷人員、業務人員，甚至債權委外催收，因此，現在希望委外行銷單位要規範。

在委外行銷規範裡，也將要求審核機制，事前、事後的審核、查核機制都要有，包括事後查核要檢視對方是否依原先規範來辦理，且若代銷公司所帶來的案子違約率過高時，也必須做紀錄。

據銀行局了解，三大租賃資融公司，並非全部委外催收，金管會則要求自律規範也得訂定委外催收的基本管理規範，莊琇媛指出，中古車自律規範已在3月27日開會通過，有些文字會修改，再過幾天就會公告上網。

另外在BNPL，莊琇媛表示，對於年輕人過度負債問題，已要求租賃公司對年輕人還款能力核實評估，且BNPL基本上會有商品交易，在開會時，融資公司已反映，對年輕人是否有商品的需要，也會加以審核。

中古車 金管會

延伸閱讀

「巴菲特買台積電」網紅假消息 金管會查這一關鍵

從先買後付管到中古車融資 金管會再約談3家租賃公司

金管會統計 國銀對六大核心戰略產業放款逾7.3兆刷高

金管會最新統計 租賃資融對個人戶放款占比近5成

相關新聞

租賃公司中古車融資 金管會畫紅線：貸款不可超過車價

金管會銀行局長莊琇媛在3月中旬親自再度約談中租、裕融、和潤等三家租賃公司，莊琇媛今日指出，已要求租賃業者對於中古車融資：...

存錢快看 這銀行活存息升至1.435％比一般高1.71倍

配合央行升息，遠東銀行（2845）數位次品牌Bankee社群銀行宣布即日起新台幣數位存款帳戶活存基礎年利率將從原本的1....

新台幣升1.9分 收32.057元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.057元，升1.9分，成交金額9.05億美元

租賃業中古車融資 金管會緊盯這3大項

金管會緊盯租賃業中古車融資。銀行局長莊琇媛說，日前找三大租賃公司關切三大重點並要求列入租賃公會的自律規範中，一、中古車融...

0403花蓮大地震／合庫人壽宣布四大保戶協助措施

合庫人壽宣布提出保戶震災服務，並提醒保戶，地震發生時保持鎮靜勿驚慌，迅速關閉電源、瓦斯、爐火開關，也請注意規模較大餘震發...

泰安產險啟動緊急應變機制 清查受災區域保戶資料

4月3日早上花蓮發生芮氏規模7.2大地震，多處民宅與公共交通陸續傳出災情。泰安產險立即啟動緊急應變服務機制，清查受災區域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。