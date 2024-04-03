租賃公司中古車融資 金管會畫紅線：貸款不可超過車價

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金管會銀行局長莊琇媛在3月中旬親自再度約談中租、裕融、和潤等三家租賃公司，莊琇媛今日指出，已要求租賃業者對於中古車融資：「貸款金額必須以車價為限！」

除了BNPL（前買後付）之外，中古車融資也是租賃資融公司對外放款很大的問題，尤其是放款金額遠超過車價，和銀行授信時只借6、7成的融資「差很大」，對此莊琇媛做出上述回應。她援引網路上的廣告指出，廣告聲稱可貸30萬元，但其實該車價根本不到30萬元，因此已要求租賃公司融資額度不得超過車價。

金管會在此次約談做出三點要求，包括：1、借款利率不得超過民法規定且要充分告知；2、代銷公司違約率太高要特別註記；3、債權委外催收、代銷公司都要規範對方，事後要有查核機制。

外界批評融資公司借款的利率都過高，且是用債權收買的方式，莊琇媛表示，已在最近一次約談中，要求租賃融資公司，利率須充分告知債務人，而且要依民法規定。至於對合作商家的管理，莊琇媛比喻，這就像以前銀行信用卡業務的代銷公司，雖然銀行現在原則上不會有代銷公司，但現在租賃會有代銷人員、業務人員，甚至債權委外催收，因此，現在希望委外行銷單位要規範。

在委外行銷規範裡，也將要求審核機制，事前、事後的審核、查核機制都要有，包括事後查核要檢視對方是否依原先規範來辦理，且若代銷公司所帶來的案子違約率過高時，也必須做紀錄。

據銀行局了解，三大租賃資融公司，並非全部委外催收，金管會則要求自律規範也得訂定委外催收的基本管理規範，莊琇媛指出，中古車自律規範已在3月27日開會通過，有些文字會修改，再過幾天就會公告上網。

另外在BNPL，莊琇媛表示，對於年輕人過度負債問題，已要求租賃公司對年輕人還款能力核實評估，且BNPL基本上會有商品交易，在開會時，融資公司已反映，對年輕人是否有商品的需要，也會加以審核。

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