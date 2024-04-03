南山人壽、產險全面啟動震災保戶服務

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮發生芮氏規模7.2地震，全台各地陸續傳出災情。南山人壽、南山產物啟動緊急應變及關懷措施，包括提供不幸身故、受傷保戶和受災戶慰問金、安家補償慰問金以及保單借款紓困、房屋貸款紓困等，並整合企業資源，派員前往關心受災保戶及家屬，盼提供最實質的幫助，善盡企業之力，表達關懷，共渡難關。

針對此次地震可能釀成的災害，南山產物指出，保戶若因不幸受傷、或車輛、住家等發生財損情況，皆可撥打全天候理賠服務專線0800-005-678，將有專人儘速提供協助。南山產物也提醒民眾，地震過後仍會持續發生餘震，如進入山區請注意落石坍方，並請做好地震防災準備。

南山人壽則對關懷服務措施進而說明，重點包括：

1、若不幸身故、受傷保戶及受災戶慰問金包括不幸身故每人10萬元(保戶)；不幸身故每人5萬元(非保戶)加護病房每人6萬元(保戶) ；加護病房每人3萬元(非保戶)一般病房每人2萬元(保戶) ；一般病房每人1萬元(非保戶)。安家補償慰問金每戶5萬元(受災戶因房屋毀損無法居住)。

2、保單借款紓困：將於災害發生日前已辦理保單借款之受災戶，可申請展延借款本息六個月，展延期間免收保單借款利息。

3、房屋貸款紓困：倘受災戶為房屋貸款客戶，得依下列方案擇一申請房屋貸款本息紓困，展延的本利將於紓困到期後分期攤還。本金及利息展延6個月，部分本金展延一年。本金展延一年、展延期間只繳付利息。

4、緩繳保費：受災戶續期保費之應繳日於災害發生日起三個月內者，繳費期限得延長三個月。

5、透過南山人壽「保戶園地」/「南山人壽APP」/電話/傳真/Email申請理賠，正本文件後補即可，保戶可多利用南山人壽「保戶園地」及智慧型手機「南山人壽APP」，線上申請理賠並上傳文件。或致電客服中心(免付費客服專線0800-020-060)、傳真(傳真號碼02-2650-2251)、Email(NS-Service@nanshan.com.tw)提出理賠申請，受理後將快速審核/給付保險金。

6、住院關懷預付保險金服務：投保住院醫療險之保戶，若住院治療且符合相關規範，即可申請最高5日，上限新台幣5萬元住院關懷預付保險金。

7、提供「保險金扣抵醫療費用」服務：倘保戶入住臺北榮民總醫院、臺安醫院、萬芳醫院、書田診所、潤弘診所、童綜合醫院、中國醫藥大學附設醫院、中國醫藥大學兒童醫院、彰化基督教醫療體系、秀傳醫療體系、阮綜合醫院、長庚醫療體系、恩主公醫院、聯新國際醫院、和信治癌中心醫院、亞東紀念醫院等醫療院所，南山人壽經保戶授權取得保戶就醫診斷資料後，提供保戶「現場理賠、當場扣抵、安心出院」服務，簡化保戶出院後向醫院申請醫療單據與診斷證明書流程，提供更即時、便捷的理賠服務。

8、提供「保險理賠醫起通」服務：只要保戶在國泰綜合醫院(總院)、新光吳火獅紀念醫院、臺北市立萬芳醫院、臺北市立聯合醫院(10個院區)、三軍總醫院附設民眾診療服務處、振興醫院、宏其婦幼醫院、竹山秀傳醫院、秀傳紀念醫院、員榮醫院、彰濱秀傳紀念醫院、臺中榮民總醫院、台南市立醫院、高雄市立岡山醫院就診，均可以填寫授權書同意本公司至就診醫院取得保戶相關就診資料，並憑以審核理賠外，更可將理賠申請資料轉送給其他保險公司辦理，讓理賠更方便。

9、旅平險服務：因災害致旅行行程延誤或取消，受影響之保戶可於事後提出申請辦理保險期間之變更。

10、免費補發保單：如受災戶的保單破損或遺失申請補發，一律免收補發工本費。保全服務可利用南山人壽「保戶園地」及智慧型手機「南山人壽APP」，24小時線上申辦保單服務。

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