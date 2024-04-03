律師：愚人節非免除刑責理由

網紅摩股史塔克在愚人節轉貼假消息指股神巴菲特全數買回台積電持股，引發爭議。法界說，證交法規定處罰散布流言影響股價的行為，如有人散布假消息故意操縱股價，恐面臨三年以上、十年以下的刑責。

律師蕭奕弘舉例，中古世紀英法大戰，英國投資者購買國家公債，對外散布「拿破崙被殺」、「英軍將獲勝」的假訊息，造成公債價格上揚。英國皇家法院審判時，認為投資者的行為已傷害自由且公開的市場，因此處罰他。

蕭奕弘說，摩股史塔克引述假訊息後，台積電股價上揚，雖兩者未必有因果關係，不過，愚人節玩笑不是免除刑責理由。

法界人士說，要檢視的除放假消息者動機外，還包括投資人有無產生錯誤認知進而造成股價波動。

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