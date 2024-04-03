新聞眼／管理財經網紅的能與不能
隨著社群平台的發達，網紅是最近幾年熱門的新興產業，從旅遊到美食、購物，網紅代言比比皆是，但由於財經網紅的看法或評論，會影響民眾對投資的判斷，因此金管會特別要求投信業者未來在廣告規範上，對於和網紅的合作，必須在「事前、事中、事後」進行三階段把關，但財經網紅以愚人節開玩笑為由發布假消息，這種就非屬金管會透過投信業者的間接管理網紅所能掌握。
目前證交法第一五五條第一項的七款規定中，從第三款到第七款都和散布不實資訊、影響股價有關，社群平台的蓬勃發展造就了網紅這個新興行業，但接下來網紅是否守法自律，就沒人敢保證，尤其是很多財經網紅為了博取網友的「眼球」各出奇招，這次的「巴菲特買回台積電」假消息，即使真如網紅所說他手上沒有任何一張台積電的股票，絕沒有刻意操作股價的動機，但這種玩笑開太大，事實上已跨越了紅線。
除此之外，網紅在YouTube上，也經常會推出自己的自製節目，也都有其個人工作室，很多網紅即使沒有分析師執照，在節目中也大談個股走勢，外界雖然已有財經網紅也應有相關證照要求之議，但現階段對於許多網紅在自製節目偏離現狀或尺度太超過的評論，光是靠證交所或櫃買中心，也抓不勝抓。
此外，即使目前有證交法第一五五條、一七一條和違規事項、裁罰相關的法源基礎，但在證交所、櫃買中心完成調查移送之後，司法體系在刑罰尺度的拿捏是否能發揮嚇阻效果，都將決定財經網紅的言行，能否獲得有效管理。
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