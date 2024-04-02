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國人平均壽命達80.86歲 遠雄人壽建議用利變保單做規劃

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽大樓外觀。遠雄人壽／提供
遠雄人壽大樓外觀。遠雄人壽／提供

國人平均壽命高達80.86歲，隨著越來越長壽，大家會面臨因「健康且活得久」及「活得久但不健康」，所導致的「退休金不足」及「資產安全」兩大風險，也是退休生活規劃的重要課題。根據人力銀行調查，45歲以上的受訪者平均想在61歲退休，且認為退休金平均須達2,456萬元，退休生活才能無虞愜意。一個好的退休計畫，首重保險規劃，除了提供穩定的現金流，所具備的身故金給付功能，可避免因突發意外及健康問題造成家庭收入或資產累積中斷的風險，建構完整的保護網。

面對長壽帶來的財務風險，遠雄人壽建議透過利變型終身還本保險做為富養退休的第一步。「遠雄人壽富貴鑽美利美元利率變動型終身還本保險」以美元計價，滿足多元資產靈活配置；2或3年繳費，即保障終身；每年可領取生存保險金，至被保險人達110歲為止，創造穩定的現金流。目前這張保單宣告利率3.85％，保單預定利率1.25%，每年當「宣告利率」高於「預定利率」時，就有機會領取增值回饋分享金，從第7年起可選擇購買增額繳清、現金給付或儲存生息。除了壽險保障外，最重要還能透過身故與完全失能保險金分期給付功能，完備資產傳承，兼顧家庭責任。

例如40歲男性，投保二年繳「遠雄人壽富貴鑽美利美元利率變動型終身還本保險(SX1)」，基本保險金額29,400美元，表定年繳保險費22,406美元，除首期採匯款、續期採金融機構自動轉帳享有保險費1%折扣外，單件表定年繳標準體保費達2.2萬美元(含)以上還另享0.5%高保費折扣，合計1.5%保費折扣後，實繳年繳保險費為22,070美元，兩年實際總繳保險費為44,140美元，假設宣告利率皆維持3.85%不變，第一年還本金569美元，第二年開始還本金為1,166美元，第二年到第六年共領回6,143美元，若第七年開始增值回饋分享金選擇現金給付，每年約領回1,522美元以上，透過穩定的現金收入，預約安穩、富裕的退休生活。

遠雄人壽提醒民眾，富養「財務自由」的退休生活從提早準備開始，除了不斷累積資產，也要富養自己的健康存摺，雙管齊下，真正享有富貴美麗的愜意人生。

保險金 退休金

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