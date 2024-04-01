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召委指示金管會安排7家保險業者餐敘 引發財委會朝野大戰
國民黨籍立委羅明才找保險局安排保險公司餐敘，引發財委會上朝野立委大戰。對此民進黨籍立委郭國文抨擊，金管會身為主管機關，不應成為安排聯誼的角色，但國民黨立委羅明才、王鴻薇、李彥秀等人也反擊，只是想找機會聽取業者對政策問題的陳情，而羅明才也表示，接下來在4月11日的餐敘將找多家中小型銀行聽取他們的意見。
與會業者的名單也曝光。保險局長施瓊華在答覆立委李坤城質詢時指出，當天出席的業者名單，包括國泰、南山、全球、三商、富邦、遠雄、宏泰等8家業者，在中午二個小時會談，沒有聊到資本適足率問題，她也是到現場之後，才知道只有藍營及民眾黨立委，沒有民進黨委員。
金管會主委黃天牧表示，若大家有不同意見，以後會作更周嚴的處理，他也特別強調，立委要金管會代邀時，只有通知是財委會委員：「並未告知只有特定政黨的委員。」
相較於上周的地點就近安排在喜來登的辰園，4月11日的餐會，羅明才表示，會安排在海峽會（位於宏國大樓）。他指出，下次也會邀民進黨籍立委一起參加。
據了解，上周前來餐敘的保險公司，均由董事長出席。立委王鴻薇也強調，壽險業員工頻頻抱怨薪資福利有制度問題，需要解決，另外也有不少公股銀行希望員工生育補助能比照兆豐、華銀、一銀這些行庫，因此要金管會幫忙代邀是希望能聽取更多基層意見。
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